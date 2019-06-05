В Севастополе пройдет мини-спартакиада «Двор-спорт-2019»

В Севастополе с 14 июня стартует мини-спартакиада среди дворовых команд «Двор-спорт-2019».

Команды участницы должны подать заявки на участие до 12 июня. В течении двух недель ребята будут соревноваться за звание лучших в трех видах программы: «Двор-фу тбик» (дворовой футбол 3х3), «Двор-во лей» (дворовой волейбол 3х3) и «Двор-ба скет» (дворовой баскетбол 3х3).

Для участия в соревновании приглашаются подростки от 10 до 15 лет, проживающие в районах универсальных спортивных дворовых площадок.

В каждом виде спорта команда включает в себя 4 человека – один из которых запасной.

Предварительный этап, в котором примут участие 20 команд (по 4 команды от каждого района), пройдет с 14 по 28 июня, а финальный этап запланирован на 29-30 июня.

Все спортивные состязания пройдут на универсальных спортивных дворовых площадках:

- Гагаринский район, по адресу: г. Севастополь, ул. Дмитрия Ульянова, 5;

- Ленинский район, по адресу: г. Севастополь, ул. Острякова, 202;

- Нахимовский район, по адресу: г. Севастополь, пр-т Победы, 65;

- Балаклавский район, по адресу: г. Севастополь, ул. Крестовского, 35;

- Северная сторона, по адресу: г. Севастополь, ул. Аллы Оношко, 48а.

Спортивное мероприятие организовано по инициативе правительства города. Победителей наградят дипломами, кубками и ценными призами.

Контактное лицо: Большаков Андрей Владимирович +7978 214 58 51

http://ano-usm.ru - сайт Управления спортивными мероприятиями - организатор мини-спартакиады)