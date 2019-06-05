В Севастополе прошли публичные слушания по концепции второй очереди благоустройства Парка Победы

В Севастополе состоялись публичные слушания по концепции благоустройства и развития второй очереди благоустройства Парка Победы.

В мероприятии приняли участи губернатор города Дмитрий Овсянников, представители общественных и молодежных организаций, ветеранского сообщества, а также руководители органов власти.

- Начиная с сегодняшнего дня и в течение месяца будет вестись прием предложений от жителей города по благоустройству второй очереди Парка Победы. С этой целью создана концепция, которая наглядно демонстрирует, где и каким образом будут расположены зоны для детей и пожилых людей, игровые, спортивные площадки, места общепита и парковки, - сказал Дмитрий Овсянников.

Свои пожелания и предложения жители могут направить в письменном виде по адресу правительства города, либо разместить в электронном варианте на официальном портале государственного органа исполнительной власти.

Одновременно будут решатся вопросы транспортной доступности парка - запущены дополнительные автобусы, созданы парковки, в том числе в районе пляжной зоны.

- Продолжаться работы по озеленению, обустройству системы полива, установке экрана над фонтаном. Рассчитываем, что с учетом тех предложений, которые поступят от жителей, мы спроектируем вторую очередь и сдадим ее в следующем году. Это будет комплексное решение, - сообщил глава города.

Напомним, масштабное благоустройство Центральной аллеи парка Победы завершено к 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

С учетом того, что территория парка, значительно увеличена, впереди еще предстоит выполнить большой объем работ. Ориентировочная площадь парка - 18 Га.

По словам разработчика концепции, представителя авторского надзора первой очереди реконструкции благоустройства парка Победы Ильи Савченко, концепция предусматривает развитие паркового пространства, систему зонирования, а также устранение всех недочетов, выявленных после открытия первой очереди.

- Мы ориентировались на мнение молодежи, людей старшего возраста, мам с детьми. Очень важно также повысить туристическую привлекательность объекта, транспортную доступность, создать фудкорты. В целом, сделать парк более современным, разместить детскую площадку, спортивную, зону развлечения, парковочные места и вместе с тем не допустить вырубку зеленых насаждений. Затем все мнения жителей будут аккумулированы и переданы в Департамент капитального строительства, - сообщил Илья Савченко.