А что, так можно было? В центре Севастополя неизвестные разобрали знаменитую Графскую пристань

Севастопольцы проснулись поутру и обнаружили, что одну из главных «визитных карточек» города-героя, Графскую пристань, разобрали по досочкам! Снята пятая часть деревянного настила!

Графская пристань одна из "визитных карточек" города-герояФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Что происходит? Это же беспредел! А что, так можно? Прийти на объект культурного наследия федерального значения и снести все, что хочется? Да еще в центре города! - возмущены были в четверг горожане.

И причем это сделали неизвестные никому люди (по крайней мере, неизвестные властям и флоту, в чьем ведении находится пристань)!

И, самое главное, почти несколько часов никаких официальных комментариев. Кого ни спросишь - все разводят руками. Мол, сами не понимаем, что произошло и кто это сделал.

Вскоре территорию оцепили военные - сейчас никого на пристань не пускают.

Объект оцепили и людей туда не пускаютФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Да, Графская пристань находится в нашем ведении, - подтвердил Алексей Рулев, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

- А кто разбирает ее? И зачем?

- Демонтаж деревянного настила проведен одной из организаций, занимающейся благоустройством территории.

Неизвестные сняли деревянный настил 5 июняФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Какой организацией?

- Не могу сказать. Флот к этому не имеет отношения.

- Они ни с кем, получается, не согласовали свои действия?

- Да, без какого-либо согласования с соответствующими службами флота.

По его словам, действительно, деревянный настил должны были заменить, а арочную колонну -отремонтировать. Но по плану - после всех июньских праздников. И флот хотел управиться собственными силами.

Ведь это любимое прогулочное место горожан и туристов! И здесь всегда проходит много мероприятий.

- Деревянный настил, действительно, давно нуждается в ремонте, - соглашаются горожане. - Он старый, доски проваливаются. Гвозди торчат, можно ненароком напороться. Но почему перед праздниками?

Именно отсюда, с пристани, можно было бы увидеть во всей красе масштабное авиашоу над акваторией Севастопольской бухты, которое пройдет 8 июня. Можно было бы, если бы пристань не разобрали. А на носу и вовсе главные знаковые праздники - День России (12 июня) и День рождения Севастополя (14 июня).

А сейчас жителям там находиться просто опасно. Поэтому военные и оцепили территорию, чтобы никто не переломал руки-ноги.

Сейчас Черноморский флот исправляет то, что натворил подрядчик.

- Нам приходится делать все заново. Там вскрыта где-то пятая часть, это все приходится убирать - все вырванные доски. - объясняют в пресс-службе флота.

Правоохранительные органы проводят по факту демонтажа проверку.

На Графской пристани часто проходят различные мероприятияФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

И пока никто не может сказать, будет ли один из главных символов города - принимать участие в праздничных мероприятиях. И как скоро горожане и туристы снова смогут гулять по любимой пристани.

СПРАВКА «КП»

Датой основания современного Севастополя считается 14 июня 1783 года по новому стилю. Основателем города считается контр-адмирал шотландского происхождения Фома Фомич Мекензи (до приезда в Россию Томас Маккензи). В этот день под руководством Фомы Фомича были заложены первые четыре каменные постройки Севастополя: его, командующего Севастопольской эскадрой, дом, часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная впоследствии Графской. Она находится на западном берегу Южной бухты, на площади адмирала Нахимова. В годы Великой Отечественной войны она была разрушена. Отремонтировали в послевоенные годы, в 1980-х годов отреставрировали и колоннаду. Полностью настил Графской меняли в 2008 году, а частично ремонтировали - в 2018-м. С 2015 года Графская пристань является объектом культурного наследия федерального значения.

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