В Севастополе представили проект реконструкции первой очереди «Максимовой дачи»

В Парке Победы Севастополя представили итоговый проект первой очереди реконструкции природного парка регионального значения «Максимова дача».

Проект был создан с учетом предложений горожан.

По словам проектировщиков, основная часть предложений жителей была связана с дорогой, которая ведет к жилым домам вблизи природного парка. Дорога проходит непосредственно по территории парка, поэтому движение большегрузного транспорта угрожает каскаду прудов.

Глава города Дмитрий Овсянников поддержал предложение обустроить другой проезд и закрыть дорогу, проходящую по территории парка.

- В рамках первой очереди будет реконструирован непосредственно парк без восстановления крупных исторических объектов. Эти работы будут профинансированы за счет ФЦП. В течение двух лет парк должен полностью преобразиться, - подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Согласно проекту, центральная часть парка будет воссоздаваться в соответствии с первоначальным историческим обликом.

- Будет проложена большая сеть пешеходных дорожек, отсеянных гравием, реконструированы исторические каменные скамейки, будут оборудованы зоны для пикников, - уточнил директор по проектированию компании «Гуар» Дмитрий Семенов.

Кроме того, в ходе проектных работ были обнаружены уникальные археологические находки.

- Проведенные раскопки вскрыли невероятно красивые вещи - лестницы, каскады, херсонеситскую плитку. Это просто нужно видеть. На территории также выявлена античная усадьба, - рассказала внучка Алексея Максимова Наталья Останькович.