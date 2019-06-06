2019-06-06T11:08:02+03:00
Общество

В Севастополе представили проект реконструкции первой очереди «Максимовой дачи»

Он был подготовлен с учет предложений горожан
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Парке Победы Севастополя представили итоговый проект первой очереди реконструкции природного парка регионального значения «Максимова дача».

Проект был создан с учетом предложений горожан.

По словам проектировщиков, основная часть предложений жителей была связана с дорогой, которая ведет к жилым домам вблизи природного парка. Дорога проходит непосредственно по территории парка, поэтому движение большегрузного транспорта угрожает каскаду прудов.

Глава города Дмитрий Овсянников поддержал предложение обустроить другой проезд и закрыть дорогу, проходящую по территории парка.

- В рамках первой очереди будет реконструирован непосредственно парк без восстановления крупных исторических объектов. Эти работы будут профинансированы за счет ФЦП. В течение двух лет парк должен полностью преобразиться, - подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Согласно проекту, центральная часть парка будет воссоздаваться в соответствии с первоначальным историческим обликом.

- Будет проложена большая сеть пешеходных дорожек, отсеянных гравием, реконструированы исторические каменные скамейки, будут оборудованы зоны для пикников, - уточнил директор по проектированию компании «Гуар» Дмитрий Семенов.

Кроме того, в ходе проектных работ были обнаружены уникальные археологические находки.

- Проведенные раскопки вскрыли невероятно красивые вещи - лестницы, каскады, херсонеситскую плитку. Это просто нужно видеть. На территории также выявлена античная усадьба, - рассказала внучка Алексея Максимова Наталья Останькович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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