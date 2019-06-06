2019-06-06T11:48:01+03:00
Общество

Суд признал законность субсидий правительства Севастополя местным сельхозпроизводителям

В ноябре прошлого года Контрольно-счетная палата города усомнилась в правомерности финансовой поддержки бизнесу
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Арбитражный суд Севастополя признал законность предоставления субсидий местным сельхозпроизводителям в 2016 году.

Напомним, в ноябре 2018 Контрольно-счетная палата Севастополя внесла представление, в котором предложила Департаменту сельского хозяйства вернуть в бюджет субсидии, выданные фермерам в сфере аквакультуры.

По мнению контрольного органа, субсидии были предоставлены без правовых оснований и/или использованы получателями не по целевому назначению.

- Арбитражный суд города Севастополя поддержал доводы Департамента о незаконности данного представления в части выводов в отношении ООО «Качинский +», АО «Артвин», ООО «Агрофирма Золотая балка», ООО Афалина», ООО «Устрицы Крыма», ООО «Крым Моллюск-Сервис», глав крестьянских фермерских хозяйств Шишкича М.В., Дикаревой Е.А, Абросимова А.Н. и фермерского хозяйства им. Ульянова И.М., - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Субсидии и гранты, выделенные указанным лицам в 2016 году, позволили увеличить объемы производства и переработки продукции сельского хозяйства в Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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