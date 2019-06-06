Суд признал законность субсидий правительства Севастополя местным сельхозпроизводителям

Арбитражный суд Севастополя признал законность предоставления субсидий местным сельхозпроизводителям в 2016 году.

Напомним, в ноябре 2018 Контрольно-счетная палата Севастополя внесла представление, в котором предложила Департаменту сельского хозяйства вернуть в бюджет субсидии, выданные фермерам в сфере аквакультуры.

По мнению контрольного органа, субсидии были предоставлены без правовых оснований и/или использованы получателями не по целевому назначению.

- Арбитражный суд города Севастополя поддержал доводы Департамента о незаконности данного представления в части выводов в отношении ООО «Качинский +», АО «Артвин», ООО «Агрофирма Золотая балка», ООО Афалина», ООО «Устрицы Крыма», ООО «Крым Моллюск-Сервис», глав крестьянских фермерских хозяйств Шишкича М.В., Дикаревой Е.А, Абросимова А.Н. и фермерского хозяйства им. Ульянова И.М., - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Субсидии и гранты, выделенные указанным лицам в 2016 году, позволили увеличить объемы производства и переработки продукции сельского хозяйства в Севастополе.