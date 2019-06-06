Севастополь стал лидером среди регионов ЮФО по темпам сдачи в эксплуатацию многоэтажек

В Севастополь стал лидером среди всех регионов Южного федерального округа по темпам ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на полях «Питерского международного экономического форума – 2019».

- Севастополь за последние два года демонстрирует самые сильные темпы ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов. В Южном федеральном округе мы №1. Это связано и со строительством, и конечно же, с решением накопившихся вопросов людей, которые десятилетиями живут в домах, не введенных в эксплуатацию, – отметил в интервью ТАСС Дмитрий Овсянников.

Глава города отметил, что на сегодня в Севастополе не применяется практика «точечной застройки». Кроме того, в регионе утверждены достаточно жесткие нормативы градостроительного проектирования.

- Сейчас прорабатывается возможность развития Севастополя в рамках реализации договоров о комплексном устойчивом развитии территории, когда застройщик обязан строить не только жилые дома, но и социальные объекты. Это наиболее оптимальная перспектива, и она закладывается в Генплан, – добавил губернатор.

В регионе активно развивается программа предоставления молодым специалистам льготного жилья. Предоставление доступного жилья стимулирует приток в регион молодых профессионалов в различных отраслях.

- Мы разработали программу строительства жилья «стандартного класса» и подобрали в прошлом году уже 9 площадок. Первые дома будут сданы в 2020 году и стоимость в них квадратного метра, по результатам конкурса, от 18 до 20 тысяч, значительно ниже, чем в среднем по рынку, – уточнил глава города.

В Севастополе также разрабатывается программа по субсидированию ипотечных ставок для специалистов бюджетных отраслей - молодым бюджет никам будет предоставляться субсидия до приемлемого уровня ставки - 4-5%.