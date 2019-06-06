Дмитрий Овсянников: В Севастополе значительно улучшилось качество медицинских услуг

Благодаря внедрению программы «Бережливая поликлиника» и реорганизации системы здравоохранения, в Севастополе значительно улучшилось качество медицинских услуг, отметил губернатор города Дмитрий Овсянников на полях «Петербургского международного экономического форума – 2019».

- Благодаря реализации проекта «Бережливая поликлиника», мы существенно постарались изменить качество медицинской помощи. Даже в имеющихся условиях. Одним из показателей эффективности программы является удовлетворенность качеством медицинской помощи в Севастополе, который существенно вырос по итогам 2018 года и достиг 82%. У нас один из самых низких показателей по младенческой смертности, растет продолжительность жизни. Это отмечает Министерство здравоохранения, - сказал Дмитрий Овсянников в интервью ТАСС,

Севастополь стал одним из первых регионов, который внедрил «бережливые» технологии, направленные на повышение комфортности и удобства получения медицинской помощи.

В ближайшее время начнется строительство современного психоневрологического интерната, многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера, больницы скорой медицинской помощи, а также инфекционной больницы.

Кроме того, в прошлом году после капитального ремонта открылось здание поликлинического отделения онкологического диспансера Севастополя.

Стоит отметить, что вскоре будет применяться уникальное лучевое оборудование для лечения онкологии - у севастопольских медиков уже появился лучевой ускоритель. К слову, таких аппаратов два на всю Москву.

- Мы стремимся создать качественную онкологическую службу. Вскоре в онкодиспансер поступит современное оборудовани, на сумму более 100 млн рублей. Также в рамках Нацпроекта запланирована поставка нового оборудования еще на 235 млн рублей, - добавил губернатор.

С мая 2018 года в здании поликлинического отделения запущен компьютерный томограф, благодаря чему в первый же месяц было проведено 148 исследований.