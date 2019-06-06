2019-06-06T17:20:58+03:00
Общество

Дмитрий Овсянников: В Севастополе значительно улучшилось качество медицинских услуг

В регионе растет продолжительность жизни, а детская смертность – одна из самых низких в России
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СимферопольФото: пресс-служба правительства Симферополь
Изменить размер текста:

Благодаря внедрению программы «Бережливая поликлиника» и реорганизации системы здравоохранения, в Севастополе значительно улучшилось качество медицинских услуг, отметил губернатор города Дмитрий Овсянников на полях «Петербургского международного экономического форума – 2019».

- Благодаря реализации проекта «Бережливая поликлиника», мы существенно постарались изменить качество медицинской помощи. Даже в имеющихся условиях. Одним из показателей эффективности программы является удовлетворенность качеством медицинской помощи в Севастополе, который существенно вырос по итогам 2018 года и достиг 82%. У нас один из самых низких показателей по младенческой смертности, растет продолжительность жизни. Это отмечает Министерство здравоохранения, - сказал Дмитрий Овсянников в интервью ТАСС,

Севастополь стал одним из первых регионов, который внедрил «бережливые» технологии, направленные на повышение комфортности и удобства получения медицинской помощи.

В ближайшее время начнется строительство современного психоневрологического интерната, многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера, больницы скорой медицинской помощи, а также инфекционной больницы.

Кроме того, в прошлом году после капитального ремонта открылось здание поликлинического отделения онкологического диспансера Севастополя.

Стоит отметить, что вскоре будет применяться уникальное лучевое оборудование для лечения онкологии - у севастопольских медиков уже появился лучевой ускоритель. К слову, таких аппаратов два на всю Москву.

- Мы стремимся создать качественную онкологическую службу. Вскоре в онкодиспансер поступит современное оборудовани, на сумму более 100 млн рублей. Также в рамках Нацпроекта запланирована поставка нового оборудования еще на 235 млн рублей, - добавил губернатор.

С мая 2018 года в здании поликлинического отделения запущен компьютерный томограф, благодаря чему в первый же месяц было проведено 148 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Крыму почти 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий пострадали от града
В Гагаринском парке Симферополя украли целую рощу деревьев
В Симферополе внук потратил все около 70 тысяч накоплений пенсионерки на наркотики
Украинец хотел провезти в Крым 35 килограмм нелегальной косметики
В Симферопольском водохранилище нашли труп мужчины
"Там любовь!": В Севастополе пара собак "удочерила" кошку
В Симферополе изменилась схема движения трех автобусных маршрутов
На трассе «Таврида» появятся 8 многофункциональных комплексов
В Крыму от града удалось спасти почти тысячу гектаров садов
В начале лета из аэропорта «Симферополь» открылись новые рейсы в 40 городов
Прогноз погоды в Крыму на 6 июня: Дожди, грозы и до +32 градусов
В Ленинском районе открыли четырехполосное движение на трассе «Таврида»
В центре Севастополя обезвредили 250-килограммовую немецкую авиабомбу
В Петербурге Крым презентует инвесторам "Винную дорогу"
Крым подпишет на ПМЭФ-2019 четыре соглашения
В Крыму на 6 июня объявили штормовое предупреждение
Даниловский пруд в Симферополе пообещали очистить к пятнице
Три российских города назовут улицы в честь Симферополя
Певица Алена Свиридова назвала самое дикое место в Крыму
Светская львица с большими губами взбудоражила Instagram дерзкой татуировкой
В Севастополе предприниматель украла 400 тысяч из городского бюджета
Переход в кусты: Новые "зебры" в Симферополе повеселили горожан
Крым представит на ПМЭФ-2019 проект агропромышленного парка под Симферополем
Погода в Крыму на 5 июня: Штормовое предупреждение
В Крыму из-за грозы 19,5 тысяч абонентов сидели без света