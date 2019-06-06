«Единая Россия» провела антинаркотический рейд в Севастополе

Сегодня состоялся первый совместный антинаркотический рейд «Севастополь без наркотиков», организованный Молодежным Советом при Севастопольском региональном отделении партии «Единая Россия», и Управлением по контролю за оборотом наркотиков УВМД России по городу Севастополю. Данные акции будут проводиться регулярно. В ходе мероприятия в трех районах города – Ленинском, Нахимовском и Гагаринском - на фасадах зданий было выявлено и закрашено порядка 200 надписей, пропагандирующих наркотические вещества и работу в сфере наркоторговли.

- Так как проблема наркозависимости в большинстве своем касается именно молодежи, Молодежный Совет партии «Единая Россия» объявляет войну наркотикам. Мы понимаем, что разовая закраска надписей, по сути, не приведет к полному и тотальному истреблению наркомании в регионе. Поэтому наша основная цель - обратить внимание на проблему и предложить каждому севастопольцу с высокой гражданской позицией последовать нашему примеру: взять баллончик и закрасить надпись на своем доме, в своем дворе, на своей улице. Только когда город превратится в единую команду по борьбе с наркотиками, можно будет победить проблему в регионе, потому что в единстве – сила, - отметил начальник Управления координации деятельности подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по городу Севастополю, победитель предварительного голосования по 6 мажоритарному округу Сергей Колбин.

По словам активиста Молодежного Совета при Севастопольском региональном отделении Партии Дениса Холодкова, данная акция призвана объединить как можно больше неравнодушных горожан, готовых сплотиться с целью недопущения распространения рекламы наркотических средств.

- Молодежный Совет «Единой России» будет проводить такие акции постоянно, чтобы привлекать к проблеме наркозависимости общественное внимание. Сегодня мы проводить акцию с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УВМД России по Севастополю, и только объединив усилия, мы станем единой командой по борьбе с этой «заразой», -заявил Холодков.