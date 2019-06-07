Экстренные службы Севастополя перевели на усиленный режим работы из-за стихии

Из-за сильного ливня и подтопления улиц Севастополя все экстренные службы города с утра переведены в усиленный режим работы.

Создан оперативный штаб в состав, которого вошли представители органов исполнительной власти, Водоканала, Автодора, Севэнерго, Управляющих кампаний.

- Ресурсоснабжающие организации следят за состоянием сетей электороснабжения. «Водоканал» проводит мониторинг на предмет забитых решеток и ливневых систем канализации, уведомлены организации, занимающиеся обеспечением территорий города. «Севастопольский Автодор» и подрядчики также занимаются уборкой территории – проверяют территории и очищают системы от захламлений, в том числе производится усиленная уборка урн, контейнерных площадок. Управляющие компании уведомлены о проверке дворовых территорий и кровли, – сообщил заместитель директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Стихия также вмешалась в выпускников, которые сегодня в Севастополе сдают Единый государственный экзамен.

Городские пункты сдачи ЕГЭ сегодня продлили время запуска ребят в аудитории, так как из-за непогоды некоторые опаздывали на экзамен.

- Сегодня у нас массовый день сдачи ЕГЭ. Сегодня в Севастополе обильные осадки и с утра мы начали получать звонки и обращения, что ребята опаздывают на экзамен. На данный момент, начало было в 10:00 утра, и в 10-50 – мы еще ждали всех опаздывающих. Если возникнет массовый сбой со сдачей ЕГЭ будет - то он будет перенесен на резервный день, – сообщил Иван Кусов.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры просит жителей и гостей города сообщать о сбоях работы общественного транспорта и затруднений в дорожном движении по следующим телефонам оперативных служб:

Сектор контроля за осуществлением пассажирских перевозок: (8692) 54-11-56;

Центральный диспетчер ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» (8692) 55-29-27;

Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя: 15-63;

Диспетчерская служба ГБУ «Севастопольский Автодор»: 8(978)034-74-70.

Напоминаем также телефоны:

Единая дежурная - 1563

Департамент городского хозяйства +7978-300-01-76, 44-56-28