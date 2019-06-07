2019-06-07T15:40:52+03:00
Общество

Ливень в Севастополе обесточил два социальных объекта

Электроснабжение восстановят в течение часа
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополь ливень повредил шесть линий электроснабжения – в том числе в двух социальных объектах.

В настоящее время ведутся восстановительные работы – в течение часа электричество вновь появится в социальных объектах.

От сильных ливневых потоков более всего пострадал спуск Котовского, на котором в настоящее время закрыто движение вниз.

- Также пострадали улицы Гоголя, Индустриальная, пр-т Октябрьской революции (в районе дома 8), Очаковцев, площадь возле КПП в Казачьей бухте, район автовокзала, Артбухта, ул.Федоровская. На всех указанных объектах в настоящее время ведутся работы по устранению последствий ливня силами Водоканала и Севастопольского Автодора, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

По состоянию на 12:00 также зафиксированы протечки кровель в 11 многоквартирных домах, в 5 из них проводились ремонтные работы. В настоящее время утечки устраняют

Все городские службы работают в усиленном режиме по устранению последствий ливневых дождей.

Напоминаем, работают телефоны горячих линий:

В связи с неблагоприятными погодными условиями Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры просит жителей и гостей города сообщать о сбоях работы общественного транспорта и затруднений в дорожном движении по следующим телефонам оперативных служб:

Сектор контроля за осуществлением пассажирских перевозок: (8692) 54-11-56;

Центральный диспетчер ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» (8692) 55-29-27;

Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя: 15-63;

Диспетчерская служба ГБУ «Севастопольский Автодор»: 8(978)034-74-70.

Напоминаем также телефоны:

Единая дежурная - 1563

Департамент городского хозяйства +7978-300-01-63, 44-56-28

ИСТОЧНИК KP.RU

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