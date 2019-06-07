Ливень в Севастополе обесточил два социальных объекта
В Севастополь ливень повредил шесть линий электроснабжения – в том числе в двух социальных объектах.
В настоящее время ведутся восстановительные работы – в течение часа электричество вновь появится в социальных объектах.
От сильных ливневых потоков более всего пострадал спуск Котовского, на котором в настоящее время закрыто движение вниз.
- Также пострадали улицы Гоголя, Индустриальная, пр-т Октябрьской революции (в районе дома 8), Очаковцев, площадь возле КПП в Казачьей бухте, район автовокзала, Артбухта, ул.Федоровская. На всех указанных объектах в настоящее время ведутся работы по устранению последствий ливня силами Водоканала и Севастопольского Автодора, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
По состоянию на 12:00 также зафиксированы протечки кровель в 11 многоквартирных домах, в 5 из них проводились ремонтные работы. В настоящее время утечки устраняют
Все городские службы работают в усиленном режиме по устранению последствий ливневых дождей.
Напоминаем, работают телефоны горячих линий:
В связи с неблагоприятными погодными условиями Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры просит жителей и гостей города сообщать о сбоях работы общественного транспорта и затруднений в дорожном движении по следующим телефонам оперативных служб:
Сектор контроля за осуществлением пассажирских перевозок: (8692) 54-11-56;
Центральный диспетчер ГУП «Севэлектроавтотранс им А.С. Круподерова» (8692) 55-29-27;
Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя: 15-63;
Диспетчерская служба ГБУ «Севастопольский Автодор»: 8(978)034-74-70.
Напоминаем также телефоны:
Единая дежурная - 1563
Департамент городского хозяйства +7978-300-01-63, 44-56-28
ИСТОЧНИК KP.RU