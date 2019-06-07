Правительство Севастополя и госкорпорация «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Севастополя и государственная корпорация «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве по проектам «Умный город» и «Безопасный город». Кроме того, по договору стороны будут взаимодействовать в модернизации системы освещения и сфере строительства социальных объектов.

Соглашение было подписано в рамках Петербургского экономического форума.

- Соглашение подразумевает широкий перечень направлений сотрудничества, в том числе создание на базе Севастопольского государственного университета научно-образовательного центра. Мы рассчитываем, что благодаря содействию госкорпорации наш вуз станет площадкой для развития наукоемких отраслей, - отметил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

При этом глава города подчеркнул, что активная фаза реализации совместных проектов по данному соглашению начнется уже в этом году.

- Госкорпорация «Ростех» является надежным поставщиком приборов и систем в регионы, поэтому для нас реализация проектов в области цифровизации важных сфер жизнедеятельности Севастополя является достижимой и одновременно интересной задачей. - пояснил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации Сергей Сахненко.

Напомним, в мае текущего года в Севастополе прошла выездная сессия госкорпорации, в ходе которой были достигнуты предварительные договоренности по наращиванию взаимодействия при реализации проекта «Умный город», внедрении информационных электронных систем в здравоохранении и систем обеспечения безопасности образовательных учреждений.