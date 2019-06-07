До конца дня в Севастополе ликвидируют последствия ливня и подключат к электричеству соцобъекты

К концу дня все основные мероприятия во ликвидации последствий ливня в Севастополе будут завершены, а все социально значимые объекты подключат к электроснабжению, сообщил заместитель директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов в ходе заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что по состоянию на 12:00 часов в регионе без электроснабжения остались 12 социально значимых объектов, 64 ТП. Сейчас на улицах города работает 10 бригад экстренных служб, 16 единиц техники, 54 человека.

- Вышли на улицы службы по уборке территории от ГБУ «Парки и скверы» и «Чистый город» в количестве 150 человек. «Водоканал» на 16 участках проводить работы по восстановлению ливневой системы канализации. Сформированы аварийные бригады. В работе находится 10 бригад экстренных служб, 15 вакуумных машин на территории города. Управляющие компании проводят уборку листвы, упавших веток, – сообщил Евгений Горлов.

По информации директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игоря Титова, больше всего пострадал от стихии спуск Котовского. Там размыта плитка – повреждено 400 метров дороги. Все восстановительные работы, по словам Игоря Титова, будут выполнены силами «Севастопольского Автодора», который оснащен необходимой техникой.

- Кроме того, имеется «просадка» асфальта на улице Фадеева, сейчас она ограждена, на улице Щитовой проблемные участки также ограждены. Вышла из строя тяговая подстанция №11 в районе магазина «Океан», дорожное движениена проспекте Ген.Острякова приостановлено. Воду помогают откачивать МЧС и «Водоканал». Отмечу, что молния поразила тяговую подстанцию на проспекте Победы, движение троллейбусов ограничено», – сказал Игорь Титов.

Начальник отдела Департамента образования Евгений Шумилов сообщил, что наиболее пострадала от ливня среднеобразовательная школа №39. Сейчас в учреждении, которое было подтоплено, проводятся первоочередные работы по ликвидации последствий ЧС. Специальная комиссия оценит нанесенный ущерб.

Все городские службы продолжают работу в усиленном режиме.