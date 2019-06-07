В Севастополе устранили почти все последствия ливня

В Севастополе городские службы устранили практически все последствия сильного ливня: городской транспорт работает в штатном режиме, дороги свободны для движения автотранспорта.

- В связи с тем, что сегодня утром в городе в течение двух часов выпала месячная норма осадков, на непродолжительное время была парализована улично-дорожная сеть на 30 участках автомагистрали. В данный момент все дороги свободны для движения. Пассажирский городской транспорт работает в штатном режиме, - сообщил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

До сих пор закрыт для транспорта лишь участок дороги на спуске Котовского – там вымыло брусчатку.

Кроме того, повреждены подпорные стены по ул. Луначарского,28 и 16, а также по ул. Кочубея,8 .

Всего в городе было зафиксировано 24 отключения электроэнергии.

- У электриков работало 8 бригад, 16 единиц техники. Специалисты сработали достаточно оперативно. Поступило 44 обращения, касающиеся ливневой канализации. Больше половины обращений отработано, негативные последствия устранены. Остались сложные участки – это подземные переходы. Работы в этом направлении продолжаются, - отметил вице-губернатор.

В оперативном порядке были организованы прямые «горячие линии», кол-центры у всех ресурсоснабжающих организаций: «Севэнерго», «Водоканал», «Севэлектроавтотранс», «Севавтодор».