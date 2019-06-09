Офицер сделал предложение девушке во время бала на площади Нахимова

Во время Севастопольского Офицерского бала 8 июня офицер Черноморского флота Евгений Ивашов сделал предложение своей девушке Надежде. Под звуки аплодисментов любимая ответила Евгению согласием. Пара сложилась!

Отметим, что через неделю на площади Михайловской береговой батареи пройдет Большой Севастопольский Офицерский бал, а на площади Нахимова в субботу станцевали несколько сотен участников. Это подготовка к грандиозному событию. Пары танцевали под музыкальное сопровождение Севастопольского государственного симфонического оркестра под управлением Владимира Кима. Оркестр впервые выступил на главной площади города-героя в полном составе.

Жители и гости города танцевали вальсы, польки и кадрили под музыку П.И. Чайковского, И. Штрауса, М.И. Глинки, Г. Свиридова. Кроме того, участники бала исполнили «Калинку».

Кадриль, вальс и польку танцевали от мала до велика. Фото: Фото: пресс-служба "Севастопольского Офицерского бала"

На главной сцене города выступили певцы - Петр Смекодуб, Артем Тимофеев, Славяна и Динара Хафизова, также прозвучали стихи Александра Сергеевича Пушкина, дню рождения которого посвятили событие.

- Мероприятие получилось грандиозным! - отмечает руководитель проекта «Большой Севастопольский Офицерский Бал» Екатерина Графодатская. - Это тот счастливый случай, когда место, в котором ты проводишь событие, становится его непосредственным героем. Площадь Нахимова создана для бала, классический музыки, красоты. Нам очень хочется показать, что главным украшением города - героя являются его люди. Надеемся, что Севастопольский Бал на площади Нахимова станет городской традицией!

Сотни участников танцевали на площади Нахимова. Фото: пресс-служба "Севастопольского Офицерского бала"

Дмитрий Платов, художественный руководитель проекта «Большой Севастопольский Офицерский Бал» отметил, что на первый Севастопольский Офицерский бал пришли практически все участники предстоящего бала, который через неделю пройдет на площади Михайловской береговой батареи.

- Только единством и общим порывом мы можем достигать таких результатов. Это только начало, надеюсь, что в будущем нам не нужно будет ограждать площадь Нахимова, чтобы проводить балы! - выразил надежду Дмитрий Платов.