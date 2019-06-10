В Крыму за выращиванием эфиромасличных и других культур будут следить из космоса

Тема эфиромасличного производства всегда была важна для крымчан. Жители полуострова с грустью вспоминают, что довольно много парфюмерной продукции местного производства можно было приобрести даже в начале 90-х и недоумевают, куда же исчезло столь богатое производство.

Как все начиналось

Эфиромасличные культуры возделывались на полуострове с глубокой древности.

Ароматные масла из Крыма могли доходить до Рима, а султаны Османской империи не брезговали вареньем из лепестков бахчисарайских роз. И во все времена это приносило хорошие деньги населению.

Но все-таки расцвет крымской эфиромасличной отрасли пришелся на советский период. В 1932 году открылась первая опытная эфиромасличная станция, на базе которой к концу 40-х годов был создан Всесоюзный институт эфиромасличных культур. К 1971 году из института выросло целое научно-производственное объединение «Эфирмасло».

- В пору рассвета эфиромасличной отрасли, которая приходилась на 80-е годы прошлого столетия, в Крыму производилось до 800 тонн в год лавандового масла, это 60% общесоюзного производства, 15-20 тонн шалфейного масла - это около 50% всего советского производства и до 1,5 тонн масла розы - это 30% от производства в Советском Союзе, - рассказала Наталья Невкрытая, заведующая лабораторией селекции отдела эфиромасличных и лекарственных культур НИИ Сельского хозяйства Крыма.

Нынешнее положение, по словам Невкрытой, далеко от идеала. Эфиромасличная промышленность в Крыму с огромным трудом пережила «лихие 90-е»:

- Все это работало в системе планового хозяйства в Советском Союзе. Когда он прекратил существование, были разрушены все связи и крупные предприятия. Соответственно, предприятия в поисках источников сырья перестроились на импорт. Это еще больше ударило по внутреннему производству - и в итоге страна начала тратить десятки миллионов долларов на закупку импортного сырья, - возмущается Наталья Владимировна.

Шалфей вместо пшеницы

Директор НИИ Сельского Хозяйства Крыма, Владимир Паштецкий уверен, что именно за эфиромасличными растениями будущее крымского земледелия:

- С зерновых мы такого дохода не получим. А вот эфиромасличные растения, их переработка и продажа на материк приносит гораздо больше прибыли.

Его поддерживает коллега по институту Наталья Невкрытая:

- У нас в Крыму есть проблемы с поливом, а эфиромасличные растения требуют гораздо меньше ухода.

Но пока что на пути к «эфирномасличному раю» есть одна преграда. По словам Паштецкого, ни одно из культивируемых в Крыму эфирномасличных растений не включено в список сельскохозяйственных культур, возделывание которых финансово поощряется государством.

Пятерка избранных

Но все таки главный вопрос - что же ожидает местное производство эфиромасличной продукции в будущем.

Владимир Паштецкий сообщил, что Крым вошел в пятерку регионов, в которых будет запущен тестовый проект «Цифровое сельское хозяйство». По его словам, уже есть договоренности с несколькими предприятиями, которые предоставят свои поля для эксперимента.

- Каждое предприятие даст нам по одному полю площадью от 50 до 120 гектаров. Мы его разобьем через компьютерную сеть и через космос на сантиметровую сетку, где сможем в онлайн-режиме через космическую связь, применяя методы цифровых технологий, математически все пять лет следить за результатами, - рассказал Паштецкий.

Однако это довольно дорогое и сложное мероприятие. На развитие программы в Крыму будет выделено 2,8 миллиарда рублей. Конечно же, программа направлена не только на эфиромасличные культуры. Экспериментальные поля будут засеиваться и зерновыми, и бобовыми, но собранная в итоге статистика поможет доказать коммерческую выгодность выращивания эфиромасличных культур.

И если по итогам такого масштабного проекта подтвердится экономическая выгода, это станет первым шагом к возрождению эфиромасличного производства в Крыму.

- Крыма без эфирных масел невозможно представить. Нужно всего 7-10 лет, и мы сможем вернуть производство на уровень 80-х годов прошлого века, - заключил Паштецкий.