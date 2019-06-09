«В Ялте туристы будут всегда»: украинский блогер удивился количеству отдыхающих в Крыму

В Крым снова приехал украинский блогер и путешественник Виктор Петровский из Николаева. Он был на полуострове, напомним, весной прошлого года.

В этот раз Петровский прошелся вечером 8 июня по набережной Ялты и показал, как в Крыму начинается курортный сезон, и много ли здесь туристов. Кстати, судя по кадрам видео, отдыхающих в Ялте на момент съемки ролика было действительно много.

- Многие люди писали, что в 2018 году все сюда приехали из-за того, что открывался мост, а, мол, в 2019-ом на полуостров никто не поедет. Сегодня я здесь, вечер 8 июня, суббота. Давайте вместе прогуляемся по ялтинской набережной а вы оцените, много тут людей или мало. Я просто пройдусь и покажу, как здесь все на самом деле, - обратился блогер к своим подписчикам.

Далее Виктор отметил, что приезжает в Крым каждый год и смотрит на изменения, происходящие на полуострове. Кроме того, блогер строит здесь дом.

Сезон в Крыму 2019.Виктор Петровский 8 июня прошелся по набережной Ялты. Видео: Виктор Петровский

- Я уверен, что в Ялте люди будут всегда. Что бы кто ни говорил, что бы кто ни делал. Не зря здесь себе цари строили дворцы, - отметил Петровский.

На видео действительно много людей, несмотря на поздний час. Предваряя комментарии людей, которые могут написать, что это ялтинцы вышли на прогулку, украинский блогер отметил:

- Ребята, настоящие ялтинцы в сезон работают и зарабатывают деньги, они уж вряд ли будут тут гулять.

В завершении видеообзора украинец заказал себе мидии и пиво, а также пожелал всем хорошего настроения.

Видео, выложенное блогером сегодня, уже набрало около 3 тысяч просмотров и больше 100 комментариев. Некоторые подписчики спрашивали, есть ли в Крыму украинцы. Петровский сказал, что их где-то 25-30% среди отдыхающих, по его мнению.

Напомним, Виктор Петровский был в Крыму в мае 2018 года. Тогда он проехал по Крымскому мосту и снял об этом видео, которое набрало больше 1,5 миллиона просмотров. Тогда весть о публикации докатилась до главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, который пригрозил штрафом видеоблогеру. А в Госдуме этот случай назвали двуличностью украинских властей.

Напомним, в марте в Крым приезжала украинская журналистка Олеся Медведева. Она проехалась по "Тавриде", убедилась, что Крымский мост действительно существует. А еще блогер спела на украинском языке, но не получила ожидаемого негатива в свой адрес. Также Олеся подчеркнула, что Россия сейчас вкладывает в Крым огромные деньги и создает с нуля серьезные объекты инфраструктуры - Крымский мост, трасса "Таврида", аэропорт Симферополя, Балаклавская и Таврическая ТЭС, а также медцентр имени Семашко. По ее словам, Россия за пять лет вложила в Крым денег больше, чем Украина за предыдущие 23 года.

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