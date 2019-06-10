Севастополь получит пять новых катеров

Правительство Севастополя одобрило заключение лизингового контракта на покупку пяти новых катеров.

- В рамках реализации Программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта, по итогам проведения процедуры закупки на приобретение в лизинг морских пассажирских судов, «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» заключит долгосрочный государственный контракт с единственным поставщиком ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», – сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Он отметил, что новые катера станут современными аналогами нынешних пассажирских судов оптимально вместимостью 250 человек.

Напомним, в конце мая возобновлены рейсы катеров по маршруту «Город-Инкерман» с заходом в поселок Голландию.