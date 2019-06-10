Правительство Севастополя выделило почти 9 миллионов на ремонт дворов после ливня

Правительство Севастополя выделило из резервного фонда 8 млн 815 тысяч рублей на ремонт территории в районе домов на улице Портовой 35 и 37, которые пострадали после сильного ливня 7 июня.

В частности, средства пойдут на обустройство ливневых стоков, установку бордюрного камня с водоотводящими лотками, устройство на улице перехватывающей ливневой канализации, а также восстановление асфальтобетонного покрытия площадью около 2 тысяч квадратных метров.

Кроме того, власти города выделили из резервного фонда 295 тысяч рублей материальной помощи семье Селянниковых, дом которых затопило.

Тем временем коммунальные службы устраняют последствия сильного дождя.

- Для ликвидации последствий осадков были приняты срочные меры и сформированы аварийные бригады ГБУ «Парки и скверы», ООО «Чистый город», управляющих компаний, ООО «Благоустройство», ГБУ «Севавтодор». Все работы по восстановлению электроснабжения, расчистке улично-дорожной сети, обследованию объектов, пострадавших от ливня были завершены в кратчайшие сроки, – доложил директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

В ночь после происшествия была очищена центральная часть города, восстановлен пляж в парке Ахматовой, был очищен центральный фонтан и территория аллей в Парке Победы, также было восстановлено дорожное покрытие на набережной Клокачева.

К ликвидации последствий ливня было привлечено 315 человек и 50 единиц техники.

Также по поручению губернатора Дмитрий Овсянникова была скоординирована работа волонтерского центра - более 40 добровольцев помогали горожанам, пострадавшим от ливня. Волонтеры расчистили родник и ливневки в садовом товариществе «Тополек», и сейчас продолжают работу на Портовой, 37.

- Опыт привлечения волонтеров к ликвидации последствий стихии показал себя успешным, на будущее планируем сделать горячую линию, чтобы эффективнее координировать эту работу, – подчеркнул и. о. вице-губернатора Иван Кусов.