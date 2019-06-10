В Севастополе более 100 детей пришли на первый просмотр в Академию хореографии

Более 100 детей приняли участие в первом предварительном просмотре в Академию «Муссон», который прошел в спортивном комплексе «Муссон».

Просмотр проводил будущий руководитель Академии, всемирно известный артист балета Сергей Полунин

- Сегодня мы проводим первый отбор, это очень ответственное мероприятие, как для самих детей, так и для нас. Каждое принятое решение может стать судьбоносным. Очень важно не упустить талантливого ребенка. Из своей практики знаю, что с первого раза поступить в училище сложно. Сегодня мы оценивали правильность строения, гибкость, растяжку и музыкальность. Также важно, чтобы у ребенка было огромное желание обучаться хореографии, – рассказал Сергей Полунин.

Второй и третий поток просмотров пройдут в июле и августе. А уже в первых числах сентября отобранных детей пригласят на вступительные экзамены.

- По госзаданию у нас предусмотрено 20 бюджетных мест, порядка 10 детей смогут обучаться благодаря фонду Сергея Полунина, и остальные дети будут обучаться на коммерческой основе. Севастопольская государственная Академия хореографии будет готовить артистов балета. Имея такую профессию, молодые парни и девушки смогут работать в лучших театрах стран», – отметил руководитель программы развития Академии хореографии, главный балетмейстер Ростовского государственного музыкального театра Иван Кузнецов.

Напомним, что Севастополь – один из городов, обозначенных президентом России для создания культурно-образовательных и музейных комплексов. В ближайшие пять лет здесь появится культурный кластер, в состав которого войдут: театр оперы и балета, хореографическое училище, высшая школа музыкального и театрального искусств, художественная галерея, музеи, киноконцертные залы и многое другое. Все объекты будут созданы с учетом мирового опыта и в теснейшем взаимодействии с ведущими культурными институциями России: Государственной Третьяковской галереей, Центральной музыкальной школой при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского и многими другими.