«Единая Россия» требует построить ливневую канализацию во всем Севастополе

Сегодня, 11 июня победитель предварительного голосования «Единой России» по 4 мажоритарному округу, сопредседатель регионального штаба ОНФ

Владимир Немцев направил в правительство города официальное обращение с просьбой выяснить и устранить причины масштабных последствий ливня в Севастополе и дать оценку действиям профильных служб города во время непогоды.

- Сегодня Партией направлено обращение в Правительство города с просьбой разобраться в этой ситуации, а также возместить ущерб севастопольцам, пострадавшим от стихии и от некачественной работы профильных служб: повреждены крыши домов, линии электропередач, разрушены дороги. Самое главное - предпринять меры, чтобы в дальнейшем это не повторилось. Нужно вовремя чистить ливневые канализации, зачастую мы сталкиваемся с тем, что они просто забиты, - заявил Немцев.

По его словам, ситуация, произошедшая в Севастополе в минувшую пятницу, неприемлема, даже несмотря на то, что за три часа выпало больше месячной нормы осадков.

- Надо разобраться в причинах ненадлежащего состояния ливневок и строить систему ливневой канализации в масштабах всего города. Мы еще в прошлом году обращались в Департамент городского хозяйства города Севастополя, чтобы разработать проект системы канализации. Этот проект надо осуществлять в ближайшее время. Ситуация усугубляется с каждым годом. Раньше районы были не так плотно застроены и там было достаточно зеленых зон, куда могла уходить вода. Сейчас при повышении плотности застройки вода по асфальту, как по водоводам, стекает в нижние дворы, образуя там лужи. При рейдах и мониторингах мы сталкиваемся с тем, что ливневая канализация в домах либо отсутствует, либо не функционирует. Мы боремся, чтобы при ремонте дворовых территорий она была восстановлена, - сказал Немцев.

Напомним, 7 июня в Севастополе вследствие ливня было повреждено 6 линий электропередач, более 20 крыш домов, пострадали спуск Котовского, улицы Гоголя, Индустриальная, Федоровская, Очаковцев, а также проспект Октябрьской Революции, площадь возле КПП в Казачьей бухте, районы автовокзала и Артбухты, а 417 гаражей, расположенных в районе проспекта Генерала Острякова, оказались в чрезвычайной ситуации, 37 из них могут обрушиться, два находятся в аварийном состоянии.