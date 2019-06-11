2019-06-11T14:52:23+03:00
Общество

В Севастополе утвердили проект планировки культурного кластера на мысе Хрустальный

Большая часть территории кластера станет парковой зоной
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Правительство Севастополя утвердило проект планировки и межевания территории будущего культурного кластера на мысе Хрустальный площадью 59 га.

Согласно проекту, капитальные строения займут менее трети территории, в то время как большая часть пространства станет парковой зоной.

- Разработчиком проекта выступил Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Данный проект планировки предусматривает комплексное решение задач по созданию культурного кластера и также органичное включение паркового пространства как продолжение Приморского бульвара и набережной Корнилова, - подчеркнул директор Департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

По мнению губернатора Дмитрия Овсянникова, проект должен предусматривать больше парковочных мест.

- Нам предстоит еще работать с проектировщиками над увеличением числа парковочных мест под будущими объектами. Сейчас проект предусматривает три парковки на 480 мест. Моя позиция – их должно быть существенно больше с учетом того, что других мест для размещения парковок в парковой зоне нет, - подчеркнул губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

В свою очередь вице-губернатор Илья Пономарев отметил, что проект планировки прошел согласование в Министерстве культуры РФ.

- Следующий этап – это рабочее проектирование, которое осуществляется Фондом «Национальное культурное наследие». Этот вопрос находится в стадии проработки, и будет вынесен на рассмотрение архитектурного сообщества города, - уточнил Илья Пономарев.

Напомним, по инициативе Владимира Владимировича Путина на мысе Хрустальный в Севастополе ведется работа по созданию нового культурно-общественного пространства. На территории общественного пространства будут размещены Музейно-мемориальный комплекс защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, Театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и Художественный музей, который сможет принимать выставки Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и других ведущих музеев России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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