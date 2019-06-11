2019-06-11T15:07:33+03:00
Общество

Дмитрий Медведев распорядился создать учреждения культуры в Севастополе

Академия хореографии, а также Театр оперы и балета помогут развить национальные культурные ценности
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжения о создании в Севастополе федеральных государственных бюджетных учреждений культуры «Севастопольского государственного театра оперы и балета» и «Академии хореографии».

Согласно документам, главные цели учреждений – сохранение, развитие общемировых и национальных культурных ценностей, приобщение к ним зрительской аудитории в России и за рубежом. Кроме того, они создадут условия для роста профессионального мастерства, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Напомним, что сегодня на внеочередном заседании правительства Севастополя утвержден проект планировки и межевания территории будущего общественного пространства и культурного кластера на мысе Хрустальный площадью в 59 га.

Проект предусматривает, что капитальные строения займут менее трети территории, в то время как большая часть пространства станет парковой зоной.

Накануне, более сотни детей прошли просмотр в будущую Академию хореографии. Занятия на временной площадке начнутся уже в этом году.

По инициативе Владимира Владимировича Путина на мысе Хрустальный в Севастополе ведется работа по созданию нового культурно-общественного пространства. На территории общественного пространства будут размещены Музейно-мемориальный комплекс защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, Театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и Художественный музей, который сможет принимать выставки Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и других ведущих музеев России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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