2019-06-11T17:15:04+03:00
Общество

Севастопольцы поучаствуют в формировании национальной программы

Правительство будет принимать предложения от горожан до 15 июля
Степан ОСТИНОВ
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Севастопольцы в течение месяца могут направлять свои предложения для формирования национальной комплексной программы развития города.

Цель данной программы – выработать механизмы, которые помогут преодолеть социально-экономическое отставание региона за 23 года в составе Украины.

- Несмотря на экономический рост и повышение уровня заработных плат в Севастополе сохраняются высокие цены на продукты питания, ощущается нехватка рабочих мест. (…) С целью разработки комплексного похода к решению проблемы социально-экономического отставания региона в апреле я обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением разработать национальную программу, после чего главой государства региону было дано советующее поручение, - пояснил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Губернатор уточнил, что национальная программа охватит вопросы развития всех сфер жизнедеятельности города – от сельского хозяйства до образования и здравоохранения. Среди основных задач – повышение инвестиционной привлекательности региона и реализация крупных инфраструктурных проектов.

С завтрашнего дня на официальном сайте правительства Севастополя откроется специальный раздел, посвященный национальной программе, куда можно будет направить свои предложения.

- До 15 июля мы собираем предложения. С 15 июля по 5 августа будет готовиться основной скелет национальной программы и обсуждение, как в экспертных, так и в общественных группах для того, чтобы к 1 сентября сдать итоговую версию национальной программы, - уточнила и. о. вице-губернатора Мария Литовко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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