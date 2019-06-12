День России - 2019 в Симферополе: Фестиваль красок, концерты и ярмарка
Симферополь вовсю отмечает День России. Для жителей и гостей Крымской столицы приготовили акции, фотозоны и концерты в разных локациях.
Танцы и песни в честь Дня РоссииФото: Виталий ПАРУБОВ
На железнодорожном вокзале можно спеть в караоке, потанцевать или принять участие в квесте.
На железнодорожном вокзале был яркий концертФото: Виталий ПАРУБОВ
Кроме того, можно обменять свою футболку с иностранной надписью на футболку с российской символикой.
Сегодня все ходят с триколорамиФото: Виталий ПАРУБОВ
А еще там же состоялось торжественное посвящение в ряды Всероссийского военно-патриотического движения Юнармия.
В Гагаринском парке отмечали День России фестивалем красок. Все ушли разноцветные - но довольные.
Фестиваль красок - яркое зрелищеФото: Станислав МАЗУР
На площади Ленина работала праздничная ярмарка.
Вкусности для всех желающихФото: Анастасия ЖУКОВА
А малыши могли бесплатно попрыгать на батутах.
Дети резвились на батутахФото: Анастасия ЖУКОВА
В 22.00 в центре города прогремит праздничный фейерверк.
ИСТОЧНИК KP.RU