День России - 2019 в Симферополе: Фестиваль красок, концерты и ярмарка

Симферополь вовсю отмечает День России. Для жителей и гостей Крымской столицы приготовили акции, фотозоны и концерты в разных локациях.

Танцы и песни в честь Дня РоссииФото: Виталий ПАРУБОВ

На железнодорожном вокзале можно спеть в караоке, потанцевать или принять участие в квесте.

На железнодорожном вокзале был яркий концертФото: Виталий ПАРУБОВ

Кроме того, можно обменять свою футболку с иностранной надписью на футболку с российской символикой.

Сегодня все ходят с триколорамиФото: Виталий ПАРУБОВ

А еще там же состоялось торжественное посвящение в ряды Всероссийского военно-патриотического движения Юнармия.

В Гагаринском парке отмечали День России фестивалем красок. Все ушли разноцветные - но довольные.

Фестиваль красок - яркое зрелищеФото: Станислав МАЗУР

На площади Ленина работала праздничная ярмарка.

Вкусности для всех желающихФото: Анастасия ЖУКОВА

А малыши могли бесплатно попрыгать на батутах.

Дети резвились на батутахФото: Анастасия ЖУКОВА

В 22.00 в центре города прогремит праздничный фейерверк.