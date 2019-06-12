"Нам и готовиться особо не надо": В Крыму ждут комиссара СЕ Дунью Миятович в любой день

"ОБЩАЙТЕСЬ С ГРАЖДАНАМИ, ГДЕ ХОТИТЕ"

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым в октябре этого года. На полуострове готовы принять европейскую чиновницу с распростертыми объятиями.

- Нам даже готовиться особо не надо, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов. - Мы хотим, чтобы любой дипломат, чиновник из Евросоюза мог своими глазами увидеть, что здесь происходит, прекратить поток лжи и вранья о российском Крыме. Маршрут я всем иностранцам, которые приезжают с конкретными целями политическими, предоставляю выбирать самостоятельно. Общение с гражданами проводите там, где вы хотите. Остановитесь и спросите, что люди думают о возвращении на историческую родину, услышьте ответ, и просим, чтобы этот ответ был доведен до граждан тех стран, откуда вы приехали. Это не всегда получается, к сожалению.

Глава республики отметил, что зачастую иностранные дипломаты и политики приезжают с целью не узнать правду, а "перевернуть все с ног на голову", поэтому в своих отчетах, докладах и интервью искажают увиденную картину российского Крыма.

- Но надеюсь, что честные чиновники там есть, и когда-нибудь они к нам приедут. И рассчитываю на то, что [визит в Крым Дуньи Миятович] тоже даст результат - в части возобновления международных рейсов в аэропорт Симферополь, - заключил Аксенов.

"А КАК ЖЕ МЫ?!"

На Украине в свою очередь уже возмущены грядущей поездкой комиссара СЕ на полуостров. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже назвал визит "очередным российским разводом" и потребовал получить на него разрешение от властей незалежной.

- Такой визит должен быть согласован с нами [властями Украины] и проходить на основе украинского законодательства, - написал министр Facebook.

Климкин также уверен, что Дунья Миятович обязательно ощутит в Крыму "атмосферу закрытости полуострова несвободы".

КОМПЕТЕНТНО

Политолог Иван Мезюхо:

- Полагаю, что Москва не испытывает особых ожиданий от потенциального визита Дуньи Миятович в Крым. Конечно, сам факт посещения полуострова комиссаром СЕ по правам человека примечателен тем, что правозащитные международные институции обычно настолько откровенно врут о положении дел в Крыму, что открыто заявляют, будто не ведут мониторинг непосредственно в регионе, т.е. признают, что выражают свои суждения на основании чьих-то мнений и домыслов. Когда правозащитники непосредственно ведут мониторинг в Крыму – им сложнее врать о ситуации.

Я присутствовал на встрече крымской общественности с посланником Совета Европы Жераром Штудманом, когда он был с коротким визитом в Крыму. Было видно, что он выискивает проблемы, которых нет в регионе. Тогда состоялась открытая дискуссия с правозащитником. Однако по результатам его визита в сети появился документ, в котором Жерар Штудман пытался угодить «и вашим, и нашим».

Поэтому я не возлагаю напрасных ожиданий на визит Миятович. Но сам факт посещения Крыма комиссаром СЕ по правам человека можно приветствовать. Главное, чтобы во время этого визита посланник Совета Европы уважительно относилась к историческому выбору крымчан. Без уважения не может быть диалога.

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