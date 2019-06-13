«Это позволит избежать санкций»: Бизнес отреагировал на возможность засекречивания данных о компаниях, работающих в Крыму

- Только время покажет, как ограничение доступа к информации о компаниях, работающих в Крыму, повлияет на развитие бизнеса на полуострове, - говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая. - Сейчас многие предприниматели работают несмотря на все санкции, которые на данный момент действуют в Крыму. За год мы на 16 позиций поднялись по национальному рейтингу инвестпривлекательности региона! Это серьезный показатель.

Этим летом правительство РФ, напомним, приняло постановление №729 «Об определении случаев, в которых доступ к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице может быть ограничен».

Из реестра скроют данные о совладельцах и руководителях юрлиц, а также его лицензиях в случае, если они уже под иностранными санкциями, находятся в Крыму или являются банками, уполномоченными для гособоронзаказа. Также может быть скрыта информация о филиалах и представительствах на полуострове. Закрывать-не закрывать данные - будет решать сама компания.

- Решение правительства направлено на защиту интересов бизнеса, в отношении которого вводятся санкции государствами Запада, - комментирует политолог Иван Мезюхо. - Постановление защищает крымские компании от ограничительных мер, введенных беспредельным образом США и их союзниками. Я бы назвал решение высшего исполнительного органа государственной власти России выстраданным, так как о необходимости защиты юрлиц, работающих в Крыму, предприниматели говорят с 2014 года. Принятие постановления означает, что правительство услышало бизнес-сообщество в этом вопросе.

Так же считает и Алексей Воробьев, председатель Ассоциации участников СЭЗ Крыма.

По его мнению, возможность сохранять конфиденциальность при ведении бизнеса на территории Крыма имеет большое значение для иностранных и российских инвесторов, которые имеют международную деловую практику.

- Условия конфиденциальности позволят инвесторам избежать международных санкций за осуществление экономической деятельности на территории Крымского полуострова, - отмечает он.

Но, по его словам, засекречивание данных предпринимателей будет эффективно только в комплексе с привлекательными условиями инвестирования в Республику Крым и Севастополь.

- Мотивацией инвестора является не конфиденциальность, а экономическая выгода. А преференции свободной экономической зоны Крыма, которые сегодня предлагаются новым инвесторам, являются усеченными (по сравнению с теми, которые предоставлены зарегистрированным в СЭЗ в 2015-2017 годах) и не компенсируют все риски инвестирования в Крым, - добавил Алексей Воробьев.

По его словам, новые инвесторы не смогут конкурировать с теми, кто был зарегистрирован в СЭЗ в 2015-2017 годах из-за разницы в налоговой нагрузке.

- Для того, чтобы защитный механизм, внедренный новым постановлением, был востребован, необходимо вернуть тот объем привилегий для инвесторов-участников СЭЗ, который действовал раньше, - уточнил председатель.

СПРАВКА «КП»

С начала 2019 года в Крыму начали действовать поправки в Налоговый кодекс, которые ужесточают получение налоговых льгот для участников свободной экономической зоны. Так, в кодексе появилась поправка, позволяющая устанавливать для участников СЭЗ ставки налога на прибыль в региональный бюджет до 13,5%, хотя раньше эта цифра была на уровне 2-6%. Кроме того, юридическое лицо, которое утрачивает статус участника свободной экономической зоны по решению суда, платит без учета пониженных ставок налога на прибыль. Третий момент - пониженные ставки страховых взносов применяются только по отношению к доходам работников, занятых в выполнении проекта, указанного в инвестиционной декларации. Еще одна поправка - если в СЭЗ зарегистрирован проект модернизации одного объекта, а у инвестора их 10, то льготы теперь он должен получать только на один.