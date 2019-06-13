В Севастополе 15 июня состоится общегородская зарядка

В Севастополе утром 15 июня пройдет общегородская зарядка.

Ее организуют на восьми площадках: парк имени Анны Ахматовой, парк Победы, эко-парк «Лукоморье», сквер Героев Советского Союза, набережная Учкуевки, Мраморный пляж в Балаклаве, пляж «Хрустальный», площадка у Дворца детского и юношеского творчества.

Акция стартует в 8:00 – принять участие в зарядке могут все делающие, независимо от уровня физической подготовки. На всех площадках акция стартует в 8:00.

Программа акции

Главный врач «Центра лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» Елена Большакова напомнила, что проведение зарядок в парках и скверах стало для Севастополя доброй традицией: их организовывали на протяжении всего прошлого лета и мая 2019 года в парке имени Анны Ахматовой.

- Мы хотим обратить внимание жителей и гостей Севастополя на то, как важно вести правильный образ жизни. Зарядка – отличный способ подключиться к движению за ЗОЖ, и мы надеемся, что в дальнейшем к таким спортивным акциям присоединится как можно больше людей всех возрастов, - подчеркнула Елена Большакова.

Всем участникам зарядки раздадут памятки поведения в курортный сезон и фирменные кепки.

Организаторами мероприятия выступают «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики», Управление по делам молодежи и спорта, представители общественных организаций.