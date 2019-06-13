2019-06-13T13:48:39+03:00
Общество

Реставрацию севастопольского музея им. Крошицкого завершат до конца года

Работы идут по графику
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Реставрация здания Севастопольского художественного музея имени М.П. Крошицкого завершится до конца текущего года, сообщил заместитель директора Департамента капитального строительства Даниил Кирилкин.

Работы на объекте культурного наследия ведутся в соответствии с графиком.

- Сейчас на объекте выполняются работы по расчистке внутренних стен от слабых штукатурных слоев, по усилению перекрытий, проемов, конструктивных элементов, работы по прокладке внутренних сетей отопления и теплоснабжения здания музея. Мы планируем завершить строительно-монтажные работы в нормативные сроки – к концу ноября этого года. Наш подрядчик мобилизовал все силы и средства, и сейчас здесь достаточно квалифицированный, специально лицензированный для проведения реставрационных работ персонал, который быстро и качественно выполняет поставленные задачи, – сказал Даниил Кирилкин.

Он добавил, что работы по внешнему фасаду закончат в течение ближайшего месяца.

Кроме того, на объекте предусмотрена усиленная гидроизоляция, подвальные помещения будут полностью модернизированы, что позволит проводить мультимедийные выставки.

Руководитель проекта ООО «ГУАР» Евгений Милявский отметил, что реставрируемое здание теперь полностью будет принадлежать музею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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