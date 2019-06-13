2019-06-13T16:24:01+03:00
Общество

В Севастополе впервые стартовал чемпионат по граффити

В мероприятии участвуют художники из Москвы, Северодвинска и Нижнего Тагила
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе стартовал чемпионат по граффити по девизом «Севастополь – город культуры и истории».

По словам организаторов, мероприятие направлено на повышение социальной активности молодежи, воспитание чувства патриотизма и развитие гражданских инициатив.

- Проведением конкурса граффити мы хотим дать возможность молодому поколению реализовать свои идеи и творческие способности. Подобное мероприятие в городе проводится впервые. В течение мая проводился отборочный этап, все желающие направили свои эскизы с заявками, которые были рассмотрены на заседании архитектурно-художественного совета. Выбраны лучшие эскизы и определено место для нанесения граффити – это подпорная стена на улице Брестской, – отметил директор Департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Андрей Демидов.

Всего на конкурс было подано более 20 заявок. Помимо севастопольских художников в мероприятии также принимают участие представители из Симферополя, Москвы, Северодвинска и Нижнего Тагила.

Сегодня к выполнению работ приступили Игорь Назаренко с работой «Дельфины», Артем Линьков с работой «Владимирский собор в Херсонесе» и Людмила Богуцкая с рисунком «Генералиссимус Суворов».

Архитектурно-художественный совет города определит лучшие работы, а победители получат денежное вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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