Куда вывозят тонны ила из Салгира: Подрядчика поймали на халтуре

- Вы что ленты не видите? Ну сколько можно, вы уже десятый с утра! - кричит рабочий зазевавшемуся прохожему, который засмотрелся на технику. На берегу Салгира кипит работа. Экскаватор резво загребает ил из русла и ссыпает его в кузов самосвала. Ляп!

Симферопольцы с нескрываемым удивлением смотрят на растущие горы ила и задаются вопросом - куда же его денут? Высказывали предположение, что он пойдет на удобрение полей, но оказалось, что грунт слишком замусорен.

Подрядчик сообщил, что ил вывезут на полигон твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в поселке Тургенево Белогорского района. Но городские активисты засомневались и решили удостовериться.

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...

Симферополец Леонид Карпов проследил за грузовиком, загруженным илом со дна реки Салгир - и выяснил, что вывозят его совсем не туда, куда обещали.

- Давайте посмотрим, куда везут ил из русла Салгира. По сообщениям подрядчика - фирмы "Асгард" - его вывозят на полигон ТБО в Тургенево. Но надо же проверить?! Берем автомобиль и едем следом. Фото и видео сделаны 11 июня 2019 года в промежуток времени 12:17-13:11. Едем за полной машиной. Госномер в392ос82. Маршрут: ул. Кирова (русло) - пр. Победы - Объездная дорога - Глинки - Дерюгиной. Мусоросортировочный завод. Тургенево Белогорского района точно не здесь, - возмущается Карпов в Facebook.

Расследование Карпова вызвало большой резонанс среди жителей крымской столицы. Публикация собрала десятки комментариев от разгневанных граждан:

- Вот это номер!!!? А как же враки про Тургенево? - пишет Юлия.

- Вот это да... во всех кабинетах божились, что ил на Тургенево едет, - поддерживает ее Ангелина.

Некоторые интернет-пользователи считают, что цель таких маневров банальна - потратить только часть выделенных денег, а сэкономленное - положить в карман. Кто-то даже приводит суммы, правда, ничем не подтвержденные:

- Экономят 15 тысяч рублей с машины - заявляет Сергей.- Если есть экспертиза этого ила - пусть возят куда угодно, хоть продают его. Если нет, и есть договор с Тургенево - туда и нужно возить, а иначе - это воровство бюджетных средств, - считает Кирилл.

Но есть и те, кто не видит проблем в таком положении дел:

- Товарищи, это конечно не правильно, что сказали про Тургенево, а везут в Каменку, но по факту ил это... ил! - рассуждает Лидия. - Это удобрение! Он через пару дней высохнет и это будет чернозем... это как если бы привезли камаз земли... что в этом страшного?

ПОНЯЛ, ВИНОВАТ. ИСПРАВЛЮСЬ

Резонанс вынудил администрацию Симферополя потребовать объяснения у компании «Асгард». Департамент капитального строительства уже официально уведомил подрядчика о недопустимости вывоза и складирования отходов на территории города Симферополя.

- Пунктом 9.1 Технического задания (Приложение №1 к Контракту) указано, что Подрядчик обязан нести полную ответственность по обращению с отходами при выполнении работ по контракту с условием исполнения требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и Республики Крым. На основании вышеизложенного, руководствуясь Контрактом и действующим законодательством, Департамент предлагает ООО «Асгард» в добровольном порядке не допускать впредь выявленные замечания - сообщили в администрации города.

В свою очередь подрядчик уверяет - причин для беспокойства нет. На полигон расположенный на улице Дерюгиной вывозят только безопасный грунт, все токсичные отходы вывозятся в Тургенево.

- Компания ООО «Асгард» также обращает внимание на тот факт, что есть «отходы» из русла, которые образуются от срезания грунта, лежащего выше внутренних подпорных стен и образовавшихся островов – это фактически грунт, который не имеет запаха (это качественный плодородный слой). Его мы вывезли на полигон по ул. Жени Дерюгиной (фото прилагается). Каждый может проехать и посмотреть на эту землю, это все в открытом доступе. Сегодня утром наш заказчик повторно уведомил, теперь уже официальным уведомлением, чтобы мы не вывозили ни землю, ни ил из русла на полигон по ул.Жени Дерюгиной, что и будет сделано, - сообщается на официальном сайте администрации Симферополя.

Фото вывезенного ила

ЦИФРА

1500 тонн ила

вывез подрядчик из русла реки с момента начала работ по реконструкции набережной Салгира

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