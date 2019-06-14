Мама мальчика, которого унесло бурным потоком в Севастополе: Спасибо за то, что спасли моего сына

- Чувства мои просто не описать словами…Я им безмерно благодарна. Благодарна за то, что они оказались именно в то время и в том месте, чтобы спасти моего сына, - почти плачет в трубку мама мальчика, которого чуть не унесло под колеса машины бурным потоком воды в Севастополе.

7 июня, напомним, Севастополь парализовало. На город обрушился сильный ливень. По улицам плыли машины, люди. Не было электричества, не работал вокзал.

Восьмилетний Рома возвращался домой с тренировки по вольной борьбе. Он хотел перейти дорогу по пешеходному переходу, но неожиданно мальчишку подхватил бурный поток воды и чуть не затянул под колеса автомобиля.

В этот момент ребенка подхватили водитель троллейбуса Валерий Скоромохов и девушка, работник аптеки, Зишан Эннанова.

Как рассказывает мама мальчика, Оксана Хмурова, как только начался дождь, она позвонила сыну, спросила, где он.

- Рома сказал, что в троллейбусе. Я попросила передать трубку водителю, мне нужно было понимать - ехать с работы или нет. Но мне сказали, что Рома чуть-чуть намок, одежду ему высушили, домой его довезут. У меня и мысли не было, что там была целая спасательная операция! - делится своими эмоциями мама.

Все это время женщина была на связи со своим ребенком. Как только он пришел домой - отзвонился маме.

Спасение ребенка во время потопа в Севастополе 7.06.2019.Улица Кожанова, Севастополь. Видео: Andrey / YouTube

- Я ему сказала, чтобы он сразу принял горячий душ и согревался. Когда прибежала домой, он начал рассказывать, что с ним произошло. Понятно, что у меня было такое состояние…Поняла, в какой ситуации был мой ребенок. А до этого я думала, что просто пошел дождь и ребенок намок. Мне сказали, что все нормально и все хорошо, - рассказывает Оксана.

Видеоролик женщина увидела только вчера.

- И тогда я наглядно поняла, какая опасность грозила моему ребенку. И после того, что с ним случилось, Рома не запаниковал. Я говорю: ты что там, плачешь? Он отвечает: нет, тут просто дождь идет, - вспоминает Хмурова.

Оксана уже встретилась со спасителями своего ребенка. Она говорит, что никакие слова не смогут выразить той благодарности, которую она испытывает к этим людям.

- Спасибо огромное! Дай Бог здоровья, долгие лета им и их семьям, пусть в жизни у них все будет хорошо. Одни чувства безмерной благодарности и пожелания всего-всего самого наилучшего людям.

Власти приняли решение наградить Валерия и Зишан, которые пришли на помощь мальчику. Торжественная церемония пройдет вечером во время концерта, посвященного Дню города.

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