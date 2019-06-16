День города Севастополя - 2019: Лучшие фото
Севастополь отпраздновал День города. На центральную площадь вышли звезды российской эстрады - группы «Блестящие», «Мираж», «Дискотека Авария» и Мария Суханкина.
Послушать артистов собрался весь городФото: Анна САДОВНИКОВА
Зрители ликовали!
Е-е-е-е!Фото: Анна САДОВНИКОВА
Активнее всех «зажигали» музыканты из группы «Дискотека Авария».
"Дискотека Авария" зажигаетФото: Анна САДОВНИКОВА
"Дискотека Авария" выкладывается на сцене по полнойФото: Анна САДОВНИКОВА
Как же без телефонов-фонариков?Фото: Анна САДОВНИКОВА
Завершилось празднество ярким салютом.
Это было крутоФото: Анна САДОВНИКОВА
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