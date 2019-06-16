2019-06-16T10:46:47+03:00
Общество

День города Севастополя - 2019: Лучшие фото

Город-герой отпраздновал 236-летие
Анастасия ЖУКОВА
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Салют на площади Нахимова был прекрасенСалют на площади Нахимова был прекрасенФото: Анна САДОВНИКОВА

Севастополь отпраздновал День города. На центральную площадь вышли звезды российской эстрады - группы «Блестящие», «Мираж», «Дискотека Авария» и Мария Суханкина.

Послушать артистов собрался весь город Фото: Анна САДОВНИКОВА

Послушать артистов собрался весь городФото: Анна САДОВНИКОВА

Зрители ликовали!

Е-е-е-е! Фото: Анна САДОВНИКОВА

Е-е-е-е!Фото: Анна САДОВНИКОВА

Активнее всех «зажигали» музыканты из группы «Дискотека Авария».

"Дискотека Авария" зажигает Фото: Анна САДОВНИКОВА

"Дискотека Авария" зажигаетФото: Анна САДОВНИКОВА

"Дискотека Авария" выкладывается на сцене по полной Фото: Анна САДОВНИКОВА

"Дискотека Авария" выкладывается на сцене по полнойФото: Анна САДОВНИКОВА

Как же без телефонов-фонариков? Фото: Анна САДОВНИКОВА

Как же без телефонов-фонариков?Фото: Анна САДОВНИКОВА

Завершилось празднество ярким салютом.

Это было круто Фото: Анна САДОВНИКОВА

Это было крутоФото: Анна САДОВНИКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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