Дмитрий Овсянников поздравил севастопольцев с Днем города-героя

Губернатор Севастополя поздравил горожан с 236-й годовщиной со дня основания города-героя.

В своем послании он напомнил, что за свою историю легендарному Севастополю не раз приходилось демонстрировать врагам свой неприступный характер, при этом город всегда оставался верен России.

- Пять лет назад Севастополь вернулся на Родину. Это стало возможным только благодаря народному единству и вере людей в свою страну и свой город. Сегодня с Россией и нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным связаны ожидания позитивных перемен, уверенность в завтрашнем дне, - отметил Дмитрий Овсянников.

Глава региона обратил на изменения инфраструктуры: в городе строятся новые детские сады и школы, парки и дороги, театры и инновационные центры, возрождаются промышленные и аграрные производства.

- В день рождения нашего любимого города желаю всем вам мира, крепкого здоровья и долголетия, благополучия и новых достижений на благо России и Севастополя! – заключил губернатор.