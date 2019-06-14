2019-06-14T15:42:20+03:00
Общество

Дмитрий Овсянников поздравил севастопольцев с Днем города-героя

Он пожелал горожанам мира, крепкого здоровья и долголетия, благополучия и новых достижений на благо России
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя поздравил горожан с 236-й годовщиной со дня основания города-героя.

В своем послании он напомнил, что за свою историю легендарному Севастополю не раз приходилось демонстрировать врагам свой неприступный характер, при этом город всегда оставался верен России.

- Пять лет назад Севастополь вернулся на Родину. Это стало возможным только благодаря народному единству и вере людей в свою страну и свой город. Сегодня с Россией и нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным связаны ожидания позитивных перемен, уверенность в завтрашнем дне, - отметил Дмитрий Овсянников.

Глава региона обратил на изменения инфраструктуры: в городе строятся новые детские сады и школы, парки и дороги, театры и инновационные центры, возрождаются промышленные и аграрные производства.

- В день рождения нашего любимого города желаю всем вам мира, крепкого здоровья и долголетия, благополучия и новых достижений на благо России и Севастополя! – заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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