«Артек» запускает туристический проект «Большая севастопольская тропа»

Международный детский центр «Артек» 16 июня запустит проект «Большая севастопольская тропа», который продемонстрирует туристический потенциал Крымского полуострова.

Артековская экспедиция стартует в Балаклаве в ночь с 16 на 17 июня и продлится не менее 5 суток. Участниками уникального туристического тест-драйва станут 20 сотрудников детского центра, включая вожатых, тренеров по туризму и проводников. Возглавит экспедицию директор «Артека» Константин Федоренко.

Данный туристический проект - пример для учреждений образования и нацелен на привлечение внимания к детскому туризму как приоритетному направлению отдыха и оздоровления детей.

Напомним, экскурсионный туристический маршрут «Большая Севастопольская тропа» в конце прошлого года пополнился десятью новыми участками.

Общая протяженность новых маршрутов составляет 100 км, время в пути на отдельном маршруте – от 1,5 до 9,5 часов.