Избили, подожгли и смотрели, как умирает: Трое севастопольцев до смерти замучили знакомого

Трое севастопольцев решили жестоко проучить своего знакомого за невыполненное обещание. Дело закончилось убийством.

Дело было вечером 8 декабря 2018 года. Ничего не подозревающую жертву попросили помочь с ремонтом автомобиля.

- Приходи к нам, в гараж, очень помощь нужна.

Мужчина поверил и пришел. Его затащили в подвал, угрожая резиновой дубинкой. Там его какое-то время избивали. Синяков преступникам показалось мало, один из них решил поджечь знакомого, облив перед этим бензином.

Осознав что практически убили человека, сообщники потушили огонь. Пострадавший получил серьезные телесные повреждения, но был еще жив.

Тогда его отвезли в квартиру еще одной сообщницы, где держали несколько дней, не позволяя обратиться за помощью к врачам.

Когда состояние мужчины стало критическим, преступники отвезли мужчину в село Соколиное. Там пострадавший и скончался: получить медицинскую помощь ему так и не позволили.

- Злоумышленники в ночное время закопали тело мужчины на кладбище села, а его вещи сожгли, - сообщили в Следственном Комитете.

Обвиняемый в жестоком убийстве севастополец дает показания.Видео: Следственный Комитет

Тело убитого закопали на сельском кладбище. Фото: Следственный Комитет Севастополя

Пока поймать полиции удалось только одного из убийц. Расследование завершено, уголовное дело в отношении него передано в суд.

Севастопольца обвиняют в похищении человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ) (похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Какие именно обязательства не выполнил пострадавший, неизвестно. В СКР сообщили, что речь о "ранее данных обещаниях в сфере торговли".

Его сообщников ищет полиция.