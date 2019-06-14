Спасшим мальчика севастопольцам хотят присвоить государственные награды

Власти Севастополя наградили двух горожан, которые неделю назад во время ливня спасли восьмилетнего мальчика.

Напомним, 7 июня Севастополь парализовало. На город обрушился сильный ливень. По улицам плыли машины, люди. Не было электричества, не работал вокзал.

Восьмилетний Рома возвращался домой с тренировки по вольной борьбе. Он хотел перейти дорогу по пешеходному переходу, но неожиданно мальчишку подхватил бурный поток воды и чуть не затянул под колеса автомобиля.

В этот момент ребенка подхватили водитель троллейбуса Валерий Скоромохов и девушка, работник аптеки, Зишан Эннанова.

Сегодня во время празднования Дня города героев пригласили на установленную сцену на площади Нахимова, после чего вручили благодарственные письма губернатора Дмитрия Овсянникова и сертификаты на отдых в пансионате

- Спасибо за то, что оказались рядом с моим сыном, когда ему это было необходимо. Низкий вам поклон, - обратилась мама Ромы к спасителям своего сына.

К слову, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры направит ходатайство в Минтранс и МЧС о присвоении Зишан Эннановой и Валерию Скоморохову государственных наград, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

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