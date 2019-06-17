2019-06-17T10:38:23+03:00
Общество

На Дне России и Севастополя побывали 80 тысяч человек

Праздники прошли на высоком и достойном уровне
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Порядка 80 тысяч жителей и гостей города поучаствовали в праздновании Дня России и 236-й годовщины со дня основания Севастополя.

- Культурно-массовые мероприятия прошли очень успешно и без происшествий. Начиная 8 июня по 16 число включительно на площади Нахимова прошел ряд праздничных мероприятий. Количество принявших в торжествах людей – около 80 тысяч, - сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Иван Кусов Иван Кусов.

Он также поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и организации торжеств.

- Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации и проведении мероприятий, приуроченных ко Дню России и Дню города. Праздники прошли на хорошем и достойном Севастополе, уровне. Спасибо за работу, - заключил Илья Пономарев.

Напомним, в преддверии Дня России в севастопольском театре имени А.В. Луначарского состоялось торжественное собрание, где чествовали отличившихся жителей города.

В рамках фестиваля «Всегда на страже» выступил джаз-оркестр «Государственное училище духового искусства» Москвы – народный артист Российской Федерации Игорь Бутман.

В центре города прошел марш-парад военных оркестров – участников III-го Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии России.

Свой 236-й день рождения Севастополь отпраздновал с размахом. В частности, на концерте ко Дню города чествовали отличившихся севастопольцев - победителей конкурса «Севастопольские мастера - 2019», игроков ФК «Севастополь», а также жителей города, спасших жизнь мальчику во время ливня.

Масштабное празднование в честь Дня города Севастополя завершились концертом звезд отечественной эстрады на площади Нахимова и ярким салютом. Продолжились гуляния в воскресенье – масштабным спортивным праздником: в центре города состязались силачи из разных стран на «Евразийских играх».

ИСТОЧНИК KP.RU

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