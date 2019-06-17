Илья Пономарев: Заксобрание Севастополя затягивает рассмотрение законопроектов правительства и губернатора

Законодательное Собрание Севастополя манипулирует сроками рассмотрения законодательных актов губернатора и правительства города, затягивая их принятие - это нарушает права граждан, считает заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев

- Манипуляция сроками рассмотрения законодательных актов существенно ограничивает права субъекта законодательной инициативы и в конечном итоге права граждан. Михаил Юрьевич (Михаил Вавилов, начальник Правового управления, =- ред.), подготовьте все необходимые документы для рассмотрения на внеочередном пленарном заседании законопроектов, которые на протяжении длительного времени не рассматриваются Законодательным собранием», – поручил Илья Пономарев.

Михаил Вавилов уточнил, что в настоящий момент на рассмотрении парламента находится 9 законопроектов, внесенных губернатором и правительством Севастополя. Три законопроекта не рассматриваются более одного месяца, а законы о гербе и флаге не рассматриваются восьмой месяц. В свое время проект закона «Об отзыве губернатора Севастополя» не рассматривался более 7 месяцев, а проект закона об установлении границ муниципальных образований - более одного года.

- Мы неоднократно обращали внимание на то, что в Регламенте Законодательного собрания отсутствуют сроки для рассмотрения проектов законов, установлен только месячный срок для подготовки заключений на законопроекты. Данная ситуация приводит к тому, что субъект права законодательной инициативы не может спрогнозировать сроки рассмотрения законопроекта. В такой ситуации единственным легальным инструментом понудить Законодательное Собрание к работе является требование губернатора Севастополя о созыве внеочередного заседания. Это вынужденная мера, прямо предусмотренная федеральным законом, –подчеркнул Михаил Вавилов.