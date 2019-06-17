Севастопольские силачи установили рекорд России

На соревнованиях по силовому спорту «Евразийские игры» в Севастополе местные спортсмены установили абсолютный рекорд России.

Рекорд установили двое спортсменов, в паре подняв конструкцию весом 815 килограммов. Организаторы назвали это упражнение «севастопольская тяга».

Напомним, в соревнованиях «Евразийские игры», которые проходили в Севастополе 14-16 июня, участвовало восемь команд по два атлета из шести стран мира.

Места по набранным баллам распределились в следующем порядке: Россия, Крым, Севастополь, Беларусь, Казахстан, Китай, Латвия, Узбекистан.

Начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко и глава оргкомитета фестиваля, мастер спорта Международного класса по пауэрлифтингу, член президиума Ассоциации российских силачей Михаил Палер наградили победителей состязаний.

Завершилось мероприятие концертом с участием рок-звезд и салютом.