2019-06-17T12:58:32+03:00
Общество

Севастопольские силачи установили рекорд России

Двое спортсменов подняли конструкцию весом в 815 кг
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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На соревнованиях по силовому спорту «Евразийские игры» в Севастополе местные спортсмены установили абсолютный рекорд России.

Рекорд установили двое спортсменов, в паре подняв конструкцию весом 815 килограммов. Организаторы назвали это упражнение «севастопольская тяга».

Напомним, в соревнованиях «Евразийские игры», которые проходили в Севастополе 14-16 июня, участвовало восемь команд по два атлета из шести стран мира.

Места по набранным баллам распределились в следующем порядке: Россия, Крым, Севастополь, Беларусь, Казахстан, Китай, Латвия, Узбекистан.

Начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко и глава оргкомитета фестиваля, мастер спорта Международного класса по пауэрлифтингу, член президиума Ассоциации российских силачей Михаил Палер наградили победителей состязаний.

Завершилось мероприятие концертом с участием рок-звезд и салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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