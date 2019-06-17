2019-06-17T21:49:22+03:00
Общество

В Севастополе начали благоустраивать сквер у памятного знака линкору

Работы завершат в этом году
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе начались подготовительные работы по благоустройству сквера у библиотеки им. Л.Н. Толстого, где расположен памятный знак линкору «Севастополь».

- Сегодня подрядчик приступает к подготовительным работам. Мы обсудили как будет устанавливаться ограждение, как будут проводиться работы, особое внимание уделили вопросу озеленения: важно сохранить имеющиеся клумбы и приумножить их дополнительным озеленением согласно проекту. Завтра подрядчик приступает к ограждению территории сквера на время проведения работ, – рассказал директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов Михаил Тарасов.

Проект включает в себя благоустройство территории, прилегающей к самому памятнику, ступеней в гранитном исполнении, высадку дополнительного озеленения, ремонт подпорных стенок для того, чтобы укрепить прилегающую территорию.

Также будут установлены урны и лавочки, появится новое освещение и устройство системы полива.

Работы по благоустройству закончат в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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