В Севастополе начали благоустраивать сквер у памятного знака линкору

В Севастополе начались подготовительные работы по благоустройству сквера у библиотеки им. Л.Н. Толстого, где расположен памятный знак линкору «Севастополь».

- Сегодня подрядчик приступает к подготовительным работам. Мы обсудили как будет устанавливаться ограждение, как будут проводиться работы, особое внимание уделили вопросу озеленения: важно сохранить имеющиеся клумбы и приумножить их дополнительным озеленением согласно проекту. Завтра подрядчик приступает к ограждению территории сквера на время проведения работ, – рассказал директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов Михаил Тарасов.

Проект включает в себя благоустройство территории, прилегающей к самому памятнику, ступеней в гранитном исполнении, высадку дополнительного озеленения, ремонт подпорных стенок для того, чтобы укрепить прилегающую территорию.

Также будут установлены урны и лавочки, появится новое освещение и устройство системы полива.

Работы по благоустройству закончат в этом году.