2019-06-18T10:56:05+03:00
Общество

Правительство Севастополя выделило предприятиям 1,7 миллионов рублей на развитие аквакультуры

Господдержка увеличивает производство морских моллюсков
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Правительство Севастополя выделило предприятиям рыбохозяйственного комплекса 1,69 млн субсидий для возмещения части затрат на развитие аквакультуры.

- Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса способствует росту объемов производства морских моллюсков, в том числе за счет появления субъектов хозяйствования, которые будут работать на рыбоводных участках, сформированных в акватории Черного моря, - отметил директор Департамента сельского хозяйства города Севастополя Дмитрий Чумаков.

Новые проекты будут разрабатываться в том числе и на морских участках, которые были сданы в аренду предприятиям на аукционе 10 июня в Ростове-на-Дону.

По итогам аукциона участники получили право пользования тремя участками общей площадью 73 гектара, на которых будут выращивать мидии и устрицы.

Всего в рамках госпрограммы Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» на развитие аквакультуры в 2019 году направят 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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