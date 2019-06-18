Правительство Севастополя выделило предприятиям 1,7 миллионов рублей на развитие аквакультуры

Правительство Севастополя выделило предприятиям рыбохозяйственного комплекса 1,69 млн субсидий для возмещения части затрат на развитие аквакультуры.

- Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса способствует росту объемов производства морских моллюсков, в том числе за счет появления субъектов хозяйствования, которые будут работать на рыбоводных участках, сформированных в акватории Черного моря, - отметил директор Департамента сельского хозяйства города Севастополя Дмитрий Чумаков.

Новые проекты будут разрабатываться в том числе и на морских участках, которые были сданы в аренду предприятиям на аукционе 10 июня в Ростове-на-Дону.

По итогам аукциона участники получили право пользования тремя участками общей площадью 73 гектара, на которых будут выращивать мидии и устрицы.

Всего в рамках госпрограммы Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» на развитие аквакультуры в 2019 году направят 5 млн рублей.