Стартовал второй «Детский слет Севастополя»

Стартовал второй Фестиваль образовательных учреждений «Детский слет Севастополя», посвященный 236-летию основания города и 75-летию освобождения от фашистских захватчиков.

В первый день, 17 июня, участники прошли туристский маршрут по Большой Севастопольской тропе.

В этом году фестиваль посетило 1700 детей – это значительно больше, чем в прошлом году. На Слете будут работать различные интерактивные площадки, среди которых кросс-поход, краеведческие викторины, ориентирование в лабиринте, ориентирование по маркированному маршруту, праздничный концерт с участием творческих коллективов ГБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества».

Цель Слета - популяризация здорового образа жизни среди детей и молодежи.

Напомним, Большая севастопольская тропа – маршрут повышенной сложности. С советского времени он является знаковым для крымского полуострова, хотя и недооцененным в постсоветское время. Общая протяженность - 117 км.

Тропа оборудована навигационными столбами с информационными табличками, а также информационными стендами и 6-ю входными группами. Сложные скальные участки тропы оборудованы по принципу виа-ферраты.