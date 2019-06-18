Логистический центр под Севастополем удешевит фрукты и овощи для горожан

Оптово-распределительный центр под Севастополем с мощным холодильным оборудованием позволит местным аграрным предприятиям без проблем сбывать свою продукцию в городских сетях и рынках, рассказал вице-губернатор Владимир Базаров во время посещения ООО «Качинский+».

По его словам, сейчас аграрии Севастополя вынуждены продавать свой урожай крупным оптовым компаниям Симферополя.

- Из-за этого наша черешня, например, и вообще сельхозпродукция уезжает в столицу Крыма, и только потом через перекупщиков она оказывается на наших прилавках. Вот и получается, что севастопольская продукция для горожан дорожает в два раза. Только крупный логистический центр может изменить эту ситуацию, - рассказал Владимир Базаров.

Земельный участок под оптово-распределительный центр уже выделили - он будет находиться недалеко от села Верхнесадовое. Кроме того, власти города предложили местному сельхозпроизводителю построить здесь же холодильный комплекс.

ООО «Качинский+» выращивает виноград и производит виноматериал, но предприятие также обладает значительными площадями фруктовых садов - 144,5 гектаров.

- Мы начали собирать черешню в конце мая этого года, урожай уже составил 77 тонн, рассчитываем собрать порядка 150 тонн. Из-за заморозков в целом урожай будет в этом году небольшим. Например, в прошлом году мы смогли собрать 219 тонн черешни, - информирует директор ООО «Качинский+» Михаил Хош.

В Севастополе последовательно развивается садоводство. Так, С 2016 по 2018 год в городе заложили 105,5 гектаров плодовых деревьев. В текущем году планируется посадить еще около 40 гектаров плодовых насаждений и собрать урожай почти в тысячу тонн.