В Севастополе запустили морской маршрут «Артбухта»-«Пляж Учкуевка»
По дороге катер будет заходить на Константиновскую батарею
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе на период высокого курортного сезона запустили новый морской маршрут «Артбухта» - «пляж Учкуевка».
Катер вместимостью до 250 человек будет по дороге заходить на Константиновскую батарею.
Расписание нового маршрута:
Отправление из Артбухты: 9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00
Отправление от пляжа Учкуевка: 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00
Цена билета в одну сторону – 200 рублей, желающие прокатиться до Константиновской батареи или обратно заплатят 100 рублей.
Маршрут будет работать до 31 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU