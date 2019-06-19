2019-06-19T11:59:47+03:00
Общество

В Севастополе запустили морской маршрут «Артбухта»-«Пляж Учкуевка»

По дороге катер будет заходить на Константиновскую батарею
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе на период высокого курортного сезона запустили новый морской маршрут «Артбухта» - «пляж Учкуевка».

Катер вместимостью до 250 человек будет по дороге заходить на Константиновскую батарею.

Расписание нового маршрута:

Отправление из Артбухты: 9:00,11:00,13:00,15:00,17:00,19:00

Отправление от пляжа Учкуевка: 10:00,12:00,14:00,16:00,18:00,20:00

Цена билета в одну сторону – 200 рублей, желающие прокатиться до Константиновской батареи или обратно заплатят 100 рублей.

Маршрут будет работать до 31 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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