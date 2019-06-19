Центр занятости Севастополя обеспечил сезонной работой 560 местных подростков

Центр занятости Севастополя в текущем году уже заключила свыше 100 договоров временного трудоустройства несовершеннолетних горожан.

В частности, на данный момент работу получили 560 севастопольцев от 14 до 18 лет.

Работа в летний период имеет сразу несколько преимуществ для подростков: во-первых, она позволяет получить опыт работы в коллективе, во-вторых - узнать внутреннюю кухню определенной профессии, ну и, конечно, получить свое первое жалование.

В программе по сезонной подработке несовершеннолетних участвует 54 школы и 8 колледжей Севастополя.

Один из них промышленно-технологический колледж имени А.В. Геловани.

- Для ребят очень комфортно, когда собственный колледж предоставляет работу. Студенты находятся в привычной среде, а их начальники – уже знакомые преподаватели и мастера. Наши воспитанники проводят лето с пользой для своего кошелька и колледжа, - рассказывает директор Центра занятости Светлана Рендак.

Мастер производственного обучения промышленно-технологического колледжа Елена Корякова полностью согласна с пользой данной программы.

- Несовершеннолетние севастопольцы могут зарабатывать свои деньги, а родители уверены, что отдают своих чад в надежные руки. На лето наш колледж предоставил работу для 40 подростков. Обязательно будем эту практику продолжать и в 2020 году, – отметила Елена Корякова.