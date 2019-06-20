Звездный микс: В Крым на фестиваль "Таврида" приедут Лазарев, Агутин, Караулова и Бутусов

В Крыму с 23 по 25 августа пройдет первый фестиваль творческих сообществ «Таврида - АРТ». Туда приедут известные звезды российской эстрады - Гарик Сукачев, АРИЯ, Вячеслав Бутусов, Сергей Лазарев, Леонид Агутин и Юлианна Караулова.

Также мероприятие посетят не менее популярные рэперы - GUF, ST, NATAN.

Программа фестиваля представлена в разных жанрах: 23 августа - фестиваль «Нашествие» на Тавриде, 24 августа - рэп-фестиваль, 25 августа - концерт известных поп-исполнителей.

- Сочетание казалось бы несочетаемого - это точно про первый большой фестиваль творческих сообществ «Таврида - АРТ». Здесь на одной сцене, но разумеется в разные дни, будут выступать Ария, GUF и Сергей Лазарев. Мы собираем на одной площадке самые разные направления творчества и искусств, каждый найдет для себя что-то близкое, что откликнется именно ему, - отметил руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин.

Там будут работать тематические креативные пространства. Фото: пресс-служба фестиваля "Таврида - АРТ"

Кроме этого, там пройдет ночь «Stand-Up Comedy», рэп-баттлы.

На фестивале будет работать территория актуального искусства, открытые кинопоказы и фестиваль КВН, спортивная программа.

С 20 по 26 августа там будут находится арт-кварталы - тематические креативные пространства под открытым небом с собственной инфраструктурой.

- В эти дни здесь развернется масштабная площадка кастингов от лидеров творческих индустрий. Также участники смогут представить свои проекты и получить грант на реализацию своих идей, - отметили организаторы.

Культурный медиапоток. Фото: пресс-служба фестиваля "Таврида - АРТ"

СПРАВКА «КП»

Фестиваль творческих сообществ «Таврида - АРТ» является частью проекта арт-кластера «Таврида», в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств (проводится с 2015 года) и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция “Таврида”» (завершение строительства в 2022 г.).