Звездный микс: В Крым на фестиваль "Таврида" приедут Лазарев, Агутин, Караулова и Бутусов
В Крыму с 23 по 25 августа пройдет первый фестиваль творческих сообществ «Таврида - АРТ». Туда приедут известные звезды российской эстрады - Гарик Сукачев, АРИЯ, Вячеслав Бутусов, Сергей Лазарев, Леонид Агутин и Юлианна Караулова.
Также мероприятие посетят не менее популярные рэперы - GUF, ST, NATAN.
Программа фестиваля представлена в разных жанрах: 23 августа - фестиваль «Нашествие» на Тавриде, 24 августа - рэп-фестиваль, 25 августа - концерт известных поп-исполнителей.
- Сочетание казалось бы несочетаемого - это точно про первый большой фестиваль творческих сообществ «Таврида - АРТ». Здесь на одной сцене, но разумеется в разные дни, будут выступать Ария, GUF и Сергей Лазарев. Мы собираем на одной площадке самые разные направления творчества и искусств, каждый найдет для себя что-то близкое, что откликнется именно ему, - отметил руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин.
Там будут работать тематические креативные пространства. Фото: пресс-служба фестиваля "Таврида - АРТ"
Кроме этого, там пройдет ночь «Stand-Up Comedy», рэп-баттлы.
На фестивале будет работать территория актуального искусства, открытые кинопоказы и фестиваль КВН, спортивная программа.
С 20 по 26 августа там будут находится арт-кварталы - тематические креативные пространства под открытым небом с собственной инфраструктурой.
- В эти дни здесь развернется масштабная площадка кастингов от лидеров творческих индустрий. Также участники смогут представить свои проекты и получить грант на реализацию своих идей, - отметили организаторы.
Культурный медиапоток. Фото: пресс-служба фестиваля "Таврида - АРТ"
СПРАВКА «КП»
Фестиваль творческих сообществ «Таврида - АРТ» является частью проекта арт-кластера «Таврида», в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств (проводится с 2015 года) и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция “Таврида”» (завершение строительства в 2022 г.).
ИСТОЧНИК KP.RU