2019-06-19T21:35:31+03:00
Общество

Вице-премьер России: Оборонно-промышленный комплекс Крымского полуострова стабилен

В Севастополе обсудили ситуацию в ОПК региона и развитие Черноморского флота на заседании Морской коллегии
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства Севастополя.Фото: пресс-служба правительства Севастополя.
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Предприятия оборонно-промышленного комплекса Крыма и Севастополя стабильно развиваются, однако есть и ряд нерешенных проблем, отметил вице-премьер правительства России Юрий Борисов в ходе заседании Морской коллегии в Севастополе.

Он напомнил, что в Минпромторге РФ регулярно следят за положением дел в ОПК полуострова, и на сегодняшний день ситуация стабильная.

- Обеспечивается загрузка ОПС в соответствии с перспективным планом загрузки предприятий до 2027 года. Вместе с тем остаются и нерешенные проблемы, – добавил Юрий Борисов.

В частности, вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев в своем докладе на заседании отметил, что Севастопольский морской завод нуждается в дополнительных заказах - особенно в сфере плавкраностроения.

- Участники обсудили перспективу создания единого судостроительного кластера, который позволит интегрировать 13-й судоремонтный завод в Объединенную судостроительную корпорацию. Обговорили и вопросы загрузки Севастопольского авиационного предприятия, а также запрет на поставку в регион высокотехнологичного оборудования ввиду санкций, - проинформировал Илья Пономарев.

Не обошли стороной и программу развития Черноморского флота, который за последние годы был укомплектован 23 кораблями и боевыми катерами. Кроме того, ЧФ пополнился 10 судам обеспечения, 6 подлодками.

Но и это далеко не все: к концу года на службу в Черноморский флот поступят три боевых корабля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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