Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии - 2019" сообщил, что судьба задержанных моряков в Керченском проливе должна решаться в связке с аналогичной ситуацией, в которой находятся граждане РФ на территории Украины.

Он отметил, что буквально недавно участник переговоров по обмену заключенными, украинский политик Виктор Медведчук поднимал эту тему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="976" height="512" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/715730" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин об инциденте в Керченском проливе.Такое заявление о сделал в ходе "Прямой линии - 2019"! другой источник

- Он ставил вопрос об освобождении ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Но вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Прежде, чем решать эти вопросы, мы должны подумать о том, как решится судьба людей, которые для нас не безразличны. Это касается граждан РФ, которые находятся в аналогичной ситуации на Украине, - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, 25 октября 2018 украинские корабли незаконно вошли в акваторию Черного моря, в территориальные воды Российской Федерации.

"Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" более 10 часов выполняли опасные маневры, игнорируя законные требования катеров погранслужбы ФСБ. Нарушители были задержаны после предупредительных выстрелов. Суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 из 24 задержанных украинских моряков.

То, что вся эта история была подстроена Киевом накануне выборов, ни у кого больше не вызывает сомнений. Сотрудники ФСБ России ранее распространили видеокадры, где участники провокации рассказывают о том, как их готовили, какие задачи им ставили сотрудники Службы безопасности Украины, которые были прикомандированы к каждому экипажу.

После того, как на украинских кораблях были обнаружены шпаргалки и карты, которыми они пользовались при совершении преступления, украинские правозащитные организации заявили, что моряков надо освободить, так как они "действовали под давлением".

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