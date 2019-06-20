2019-06-20T17:41:42+03:00
Политика

Аксенов пообещал разобраться со всеми жалобами крымчан, поступившими на «Прямую линию» с президентом

В этом году крымчан не выводили в эфир, но ни одно обращение без ответа не останется
Александра КОРШУНОВА
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Глава Крыма внимательно смотрел "Прямую линию". Фото: официальная страница Вконтакте Сергея АксеноваГлава Крыма внимательно смотрел "Прямую линию". Фото: официальная страница Вконтакте Сергея Аксенова
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Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал разобраться со всеми вопросами, которые поступили в ходе «Прямой линии» от крымчан Владимиру Путину.

Он отметил, что жителям сообщат о принятых мерах.

- Мы разберемся в каждом вопросе, по каждому примем необходимое решение и сообщим гражданам о принятых мерах. Это касается и тех сообщений, которые поступили на мои страницы в социальных сетях, - подчеркнул Аксенов.

Кроме того, глава добавил, что такое количество обращений, которое поступило к президенту со всей страны говорит о высоком уровне доверия.

А важная основа - честный и открытый диалог с людьми.

- Глава государства держит руку на пульсе страны, соединяя стратегический подход к решению вопросов внутренней и международной повестки с вниманием к конкретным проблемам, волнующим конкретного человека, - отметил Сергей Аксенов.

Он резюмировал, что «Прямая линия» - это своего рода «тест» на качество работы чиновников на местах, прямое руководство к действию для глав регионов.

Это касается как конкретных вопросов, так и общей стратегии развития субъектов, решения важных региональных проблем.

Важнейшие задачи, которые президент обозначил для регионов - реализация национальных проектов, повышение производительности труда и рост реальных доходов населения.

ПРЕЗИДЕНТ О КРЫМЕ

Владимир Путин рассказал, что железнодорожная часть Крымского моста строится по плану. Ее сдадут в конце 2019 года, как и было оговорено раньше.

Кстати, коснулся глава государства и инцидента в Керченском проливе. Что касается задержанных украинских моряков, то Владимир Путин объяснил, что одновременно с этим нужно думать и о судьбах российских граждан, которые оказались в аналогичных условиях.

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Она будет сдана к концу 2019 года (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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