Аксенов пообещал разобраться со всеми жалобами крымчан, поступившими на «Прямую линию» с президентом

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал разобраться со всеми вопросами, которые поступили в ходе «Прямой линии» от крымчан Владимиру Путину.

Он отметил, что жителям сообщат о принятых мерах.

- Мы разберемся в каждом вопросе, по каждому примем необходимое решение и сообщим гражданам о принятых мерах. Это касается и тех сообщений, которые поступили на мои страницы в социальных сетях, - подчеркнул Аксенов.

Кроме того, глава добавил, что такое количество обращений, которое поступило к президенту со всей страны говорит о высоком уровне доверия.

А важная основа - честный и открытый диалог с людьми.

- Глава государства держит руку на пульсе страны, соединяя стратегический подход к решению вопросов внутренней и международной повестки с вниманием к конкретным проблемам, волнующим конкретного человека, - отметил Сергей Аксенов.

Он резюмировал, что «Прямая линия» - это своего рода «тест» на качество работы чиновников на местах, прямое руководство к действию для глав регионов.

Это касается как конкретных вопросов, так и общей стратегии развития субъектов, решения важных региональных проблем.

Важнейшие задачи, которые президент обозначил для регионов - реализация национальных проектов, повышение производительности труда и рост реальных доходов населения.

ПРЕЗИДЕНТ О КРЫМЕ

Владимир Путин рассказал, что железнодорожная часть Крымского моста строится по плану. Ее сдадут в конце 2019 года, как и было оговорено раньше.

Кстати, коснулся глава государства и инцидента в Керченском проливе. Что касается задержанных украинских моряков, то Владимир Путин объяснил, что одновременно с этим нужно думать и о судьбах российских граждан, которые оказались в аналогичных условиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин о судьбе моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе: Нужно подумать о россиянах, которые находятся в аналогичной ситуации на Украине

Глава государства на Прямой линии-2019 прокомментировал вопросы обмена заключенными между Россией и Украиной [видео] (подробнее).

Владимир Путин на Прямой линии-2019: Железнодорожная часть Крымского моста строится по плану

Она будет сдана к концу 2019 года (подробнее).