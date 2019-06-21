Когда душа просит роскоши: Севастопольское госпредприятие хочет купить автомобиль за 6 миллионов

В Севастополе разгорается скандал - жители города негодуют из-за желания городской администрации приобрести роскошный легковой автомобиль за 6 миллионов рублей.

Запрос на поставку легкового автомобиля появился на сайте госзакупок 6 июня. Его выставило государственное предприятие "Центр эффективного использования собственности города".

Эффективное использование - это, видимо, покупка самого дорого внедорожника из серии, а именно - Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge.

- Салон можно описать лишь одним словом: роскошь. Великолепная звукоизоляция позволяет наслаждаться безмятежной тишиной, а материалы отделки - премиальным комфортом. Уникальный дизайн прострочки сидений и кожаных элементов интерьера элегантно дополняется логотипом Executive Lounge, - написано в официальном буклете Toyota.

Видимо без кожаного салона работать чиновникам абсолютно невозможно. Фото:Официальный сайт Toyota.ru

"ПУСТЬ ЛУЧШЕ КУПЯТ ДИРИЖАБЛЬ"

Соцсети гудят от возмущенных комментариев. По их мнению, можно купить автомобиль попроще, а сэкономленные средства пустить на общественные нужды.

- Ручная пила "Дружба" на лесоповале - то, что им надо! - пишет Андрей

- А какую пользу уже принесло это предприятие городу, есть где-нибудь информация? Может, для эффективности его лучше закрыть? - возмущается Виталий.

- Действительно, лучше бы решили проблемы с больницей или нашим онкодиспансером! Неужели там эти деньги нужны меньше? - спрашивает Арина.

- Я считаю, что покупка крузака - это мелко! Пусть лучше купят дирижабль, - написал Александр.

Скриншот с официального сайта госзакупок

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ

Согласно постановлению Правительства РФ от 2 сентября 2015 года N 927, предельная цена закупаемых госбюджетными учреждениями автомобилей не может превышать 2,5 млн рублей. Почему же тогда решили заказать автомобиль почти за 6 миллионов?

Дозвониться до госпредприятия "Центр эффективного использования собственности города" корреспонденту "КП-Крым" удалось далеко не с первого раза. Однако ответы на вопросы получить не удалось, так как директора предприятия не оказалось на месте.

- Сейчас Сергея Геннадиевича нет на месте.Оставьте ваши контакты, он перезвонит, как только вернется в офис, - сказала секретарь.

Вот только до конца рабочего дня никто не перезвонил.

В пресс-службе правительства Севастополя "КП-Крым" отказались комментировать ситуацию по телефону и попросили отправить информационный запрос.

Редакция направила запросы и в "Центр эффективного использования собственности города", и в правительство. Ждем ответа.

МНЕНИЕ

"Нужны более жесткие ограничения на стоимость автомобилей для чиновников"

Александр ТАЛИПОВ, общественный деятель:

- Уже не раз благодаря общественному резонансу удавалось отменить закупки дорогих машин крымскими чиновниками. Уже был прецедент в 2017 году в Феодосии, когда в администрации города хотели закупить несколько автомобилей Тойота ценой более двух миллионов - при том, что детским учебным заведениям города не хватало специальных автобусов, которые можно было бы приобрести даже за меньшие деньги. Тогда закупку удалось отменить .Что касается Севастополя - там уже были попытки "шикануть" за счет бюджета. Так некоторое время назад была попытка закупить кресло для губернатора за 90 тысяч рублей. Необходимы более жесткие ограничения на стоимость автомобилей для чиновников, а так же ограничение по функциональности таких автомобилей. Если какие-то опции автомобиля не нужны для работы, но при этом влияют на стоимость - то такой автомобиль закупаться не должен.