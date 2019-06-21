2019-06-21T17:47:44+03:00
Общество

Когда душа просит роскоши: Севастопольское госпредприятие хочет купить автомобиль за 6 миллионов

Аппетиты бюджетников возмутили горожан
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Комментарии: comments21
Toyota Land Cruiser 200 Executive Loungе - самая недешевая из "крузеров". Фото: Официальный сайт Toyota.ruToyota Land Cruiser 200 Executive Loungе - самая недешевая из "крузеров". Фото: Официальный сайт Toyota.ru
Изменить размер текста:

В Севастополе разгорается скандал - жители города негодуют из-за желания городской администрации приобрести роскошный легковой автомобиль за 6 миллионов рублей.

Запрос на поставку легкового автомобиля появился на сайте госзакупок 6 июня. Его выставило государственное предприятие "Центр эффективного использования собственности города".

Эффективное использование - это, видимо, покупка самого дорого внедорожника из серии, а именно - Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge.

- Салон можно описать лишь одним словом: роскошь. Великолепная звукоизоляция позволяет наслаждаться безмятежной тишиной, а материалы отделки - премиальным комфортом. Уникальный дизайн прострочки сидений и кожаных элементов интерьера элегантно дополняется логотипом Executive Lounge, - написано в официальном буклете Toyota.

Видимо без кожаного салона работать чиновникам абсолютно невозможно. Фото:Официальный сайт Toyota.ru

Видимо без кожаного салона работать чиновникам абсолютно невозможно. Фото:Официальный сайт Toyota.ru

"ПУСТЬ ЛУЧШЕ КУПЯТ ДИРИЖАБЛЬ"

Соцсети гудят от возмущенных комментариев. По их мнению, можно купить автомобиль попроще, а сэкономленные средства пустить на общественные нужды.

- Ручная пила "Дружба" на лесоповале - то, что им надо! - пишет Андрей

- А какую пользу уже принесло это предприятие городу, есть где-нибудь информация? Может, для эффективности его лучше закрыть? - возмущается Виталий.

- Действительно, лучше бы решили проблемы с больницей или нашим онкодиспансером! Неужели там эти деньги нужны меньше? - спрашивает Арина.

- Я считаю, что покупка крузака - это мелко! Пусть лучше купят дирижабль, - написал Александр.

Скриншот с официального сайта госзакупок

Скриншот с официального сайта госзакупок

МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ

Согласно постановлению Правительства РФ от 2 сентября 2015 года N 927, предельная цена закупаемых госбюджетными учреждениями автомобилей не может превышать 2,5 млн рублей. Почему же тогда решили заказать автомобиль почти за 6 миллионов?

Дозвониться до госпредприятия "Центр эффективного использования собственности города" корреспонденту "КП-Крым" удалось далеко не с первого раза. Однако ответы на вопросы получить не удалось, так как директора предприятия не оказалось на месте.

- Сейчас Сергея Геннадиевича нет на месте.Оставьте ваши контакты, он перезвонит, как только вернется в офис, - сказала секретарь.

Вот только до конца рабочего дня никто не перезвонил.

В пресс-службе правительства Севастополя "КП-Крым" отказались комментировать ситуацию по телефону и попросили отправить информационный запрос.

Редакция направила запросы и в "Центр эффективного использования собственности города", и в правительство. Ждем ответа.

МНЕНИЕ

"Нужны более жесткие ограничения на стоимость автомобилей для чиновников"

Александр ТАЛИПОВ, общественный деятель:

- Уже не раз благодаря общественному резонансу удавалось отменить закупки дорогих машин крымскими чиновниками. Уже был прецедент в 2017 году в Феодосии, когда в администрации города хотели закупить несколько автомобилей Тойота ценой более двух миллионов - при том, что детским учебным заведениям города не хватало специальных автобусов, которые можно было бы приобрести даже за меньшие деньги. Тогда закупку удалось отменить .Что касается Севастополя - там уже были попытки "шикануть" за счет бюджета. Так некоторое время назад была попытка закупить кресло для губернатора за 90 тысяч рублей. Необходимы более жесткие ограничения на стоимость автомобилей для чиновников, а так же ограничение по функциональности таких автомобилей. Если какие-то опции автомобиля не нужны для работы, но при этом влияют на стоимость - то такой автомобиль закупаться не должен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Николаевке около базы отдыха тушили пожар
Погода в Крыму на 21 июня: до +33 градусов и дождь
В Севастополе снизили цену на проезд с северной стороны до центра
В Алуште спасли женщину, дрейфовавшую в открытом море на надувном матрасе
В Ялте после реконструкции открылась набережная Приморского парка
Телефонного террориста поймали в Симферополе
В Севастополе чиновники наденут противогазы и будут штурмовать преграды
В Крыму с 22 июня изменится схема выезда на «Тавриду» из Зуи
ФСБ накрыла в Севастополе фирму, которая делала липовые документы для мигрантов
Украинцы приезжают учиться в крымских вузах
В Симферополе водители ездят по тротуару из-за огромной ямы на дороге
"Завтра была война": Вечером 21 июня в центре Симферополя перекроют движение
Учения в Крыму: Свыше 100 самолетов и вертолетов бомбили мишени на авиаполигонах
В Евпатории треногу «обработали» огнетушителем: ЧП взволновало соцсети
В Крыму почтят память жертв депортации из Крыма болгар, греков и армян
В Госкомветеринарии назвали возможную причину смерти крокодилов, чьи головы нашли в Симферополе
До 35 градусов и штормовое предупреждение: Прогноз погоды в Крыму на 21 июня
Следком начал проверку по факту возвращения воздушного судна в аэропорт "Симферополь"
Пассажиры самолета, который вернулся в Симферополь, вылетели в Санкт-Петербург резервным рейсом
Спасенный в Севастополе дельфин Ринато завел подружку
На улице Брестской в Севастополе появились изображения Суворова и Владимирского собора
Пьяный мужчина по телефону сообщил об угрозе взрыва на ж/д вокзале в Симферополе
В Севастополь из Средиземного моря вернулся военный корабль
В Симферополе 21 июня отключат свет на 3 улицах и в 55 садовых товариществах
Крымчанина сбил электропоезд Джанкой-Керчь
В Симферополе гадалка обманула 11 человек на 800 тысяч рублей
В Крыму загорелось 8 гектаров пшеницы